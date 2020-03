Dân mạng nói với nhau 'ở đâu cứ ở yên đó' để chặt đứt lây lan Covid-19

''Chúng tôi mới hơn 20 tuổi thôi. Khi thấy những thông điệp truyền thông rất ý nghĩa và nhân văn của các nhóm bác sĩ được lan tỏa trên toàn thế giới : "We stay here for you, you stay home for us" (Chúng tôi ở đây vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi). Dù chưa làm được gì cho đất nước, chúng tôi chỉ mong sao mọi người hãy cùng nhau vượt qua những ngày tháng đầy thử thách này, bảo vệ cộng đồng và có lẽ đơn giản nhất chúng tôi nghĩ ai cũng có thể thực hiện được ngay lúc này đó là cùng nhau lan tỏa thông điệp: "Ai ở đâu, cứ ở yên đó", một nhóm bạn trẻ tâm sự.