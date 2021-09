Chú bộ đội thút thít khóc, gọi video động viên vợ sắp sinh: Vừa mừng vừa lo

Từ tối qua đến sáng nay (6.9), đoạn clip chú bộ đội thút thít khóc nhìn vợ qua màn hình cuộc gọi video chuẩn bị vào phòng sinh được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội . Clip gốc ban đầu được người vợ đăng tải trên trang TikTok cá nhân sau 1 ngày đã có hơn 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt yêu thích và bình luận.

Theo nội dung đoạn clip, người vợ mặc áo bệnh nhân trong viện, tóc cột gọn gàng, mặt nhăn nhó, cúi gập người vì đau đớn. Ở phía bên này, chú bộ đội chỉ biết nhìn chăm chăm vào vợ, mím chặt môi, thỉnh thoảng thút thít khóc. Dù không nói lời nào, nhưng ai cũng nhìn thấy được sự xót xa, lo lắng của chú bộ đội khi vợ sắp vào phòng sinh mà vẫn không về được.

VIDEO: Chú bộ đội gọi video khóc nhìn vợ chuẩn bị vào phòng sinh mà không thể về Sau khi được đăng tải, nhiều trang, nhóm trên Facebook đã chia sẻ lại đoạn clip trên và cũng nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác. Đa số những người dùng mạng xã hội bày tỏ xúc động, động viên gia đình và đồng cảm với những người lấy chồng bộ đội.

Tài khoản Nguyễn May viết: "Lấy chồng bộ đội là phải chấp nhận những lúc như thế này. Cố lên bạn, tủi thân xí thôi. Hãy là hậu phương vững chắc nhé!". Nickname Nga Nguyên thì bình luận: "Chúc mừng em mẹ tròn con vuông. Cố lên em, rồi sẽ mau hết dịch, chú bộ đội của em sẽ về với gia đình nhỏ bé hạnh phúc".

Con trai đầu lòng của vợ chồng anh Tùng vừa tròn 4 tuổi

Tương tự, TikToker Nancy nhận xét: "Cảm giác đau vượt giới hạn chịu đựng, thương lắm". Người dùng TikTok tên Tuyết Thư cũng bày tỏ: "Thương hai em quá. Muốn lo cho vợ cũng không được, vợ muốn có chồng ở bên cạnh cũng không xong, chúc mẹ tròn con vuông".

Bên cạnh đó, một số tài khoản khác cũng để lại bình luận kể về câu chuyện lúc mình đi sinh, được chồng quan tâm chăm sóc thế nào, thậm chí có người còn "trách" chồng vô tâm ra sao...

"Chưa khó khăn nào mình không vượt qua được, nhưng..."

Sáng 6.9, chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Ngô Viết Tùng (28 tuổi, chú bộ đội trong đoạn clip được chia sẻ) cho biết, đoạn clip trên được vợ anh quay lại vào ngày 1.9.2021 khi chuẩn bị vào phòng sinh con trai thứ hai.

Theo anh Tùng, anh công tác tại Phú Thọ, vợ anh ở Hà Nội cùng ông bà ngoại. Thời gian này, đơn vị anh đang thực hiện lệnh cấm trại do dịch Covid-19 , Hà Nội cũng đang giãn cách xã hội nên anh không thể về được. "Mình là một người quân nhân, chưa khó khăn gì mình không vượt qua được, nhưng lúc gọi video nhìn vợ đau đẻ mình cảm thấy bất lực hoàn toàn", anh bộc bạch.

Bé đầu của vợ chồng anh Tùng có tên ở nhà là Bắp
1 - 2 tháng, anh Tùng chỉ về thăm nhà được vài ngày

Anh kể, hai vợ chồng anh quen nhau 14 năm, yêu nhau 7 năm và cưới nhau được hơn 4 năm. Từng đó thời gian đủ để cả hai hiểu nhau đang nghĩ gì. Do đó, anh đã gọi video liên tục đến tận lúc vợ vào phòng sinh để động viên vợ. "Mình gọi trêu vợ cho vợ vui chứ ở xa vậy cũng không động viên được gì nhiều", anh nói.

Tới khi vợ vào phòng sinh, anh vừa làm vừa thấp thỏm, trực chờ điện thoại đến nóng ran cả người. Đến khi gọi được, nhìn cậu con trai bé nhỏ vừa chào đời nằm bên cạnh vợ, anh vừa mừng vừa lo.

Anh Tùng luôn tự hào vì có vợ làm giáo viên mầm non

"Con của chúng mình cũng được dạy dỗ chu đáo và anh biết công lao lớn đó là của em", anh Tùng viết lời xúc động dành cho vợ mình

Anh cho hay, do đặc thù công việc anh thường xuyên phải xa nhà, ít được về thăm vợ con. Trung bình 1 - 2 tháng anh mới tranh thủ về được từ thứ sáu - chủ nhật, nhưng mùa dịch này thì rất lâu anh mới được về, năm ngoái anh cũng không về ăn Tết cùng gia đình.

Trên trang cá nhân của mình, anh Tùng luôn tự hào vì có vợ làm giáo viên mầm non. Dịp 20.10 năm vừa rồi, anh viết: "Anh thật may mắn biết bao khi có vợ là giáo viên. Mái ấm của chúng mình thật hạnh phúc và yên ổn, con của chúng mình cũng được dạy dỗ chu đáo và anh biết công lao lớn đó là của em. Cảm ơn em vì đã làm người mẹ hiền của con chúng ta, cảm ơn em vì đã làm người chỉ đường, dẫn lối, dạy dỗ con chúng ta nên người. Cảm ơn sự đồng hành bền bỉ mà chưa bao giờ kêu than mệt mỏi của em".

Nói về đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, anh Tùng tâm sự, gia đình anh ban đầu đăng để lưu lại kỷ niệm, biết câu chuyện của vợ chồng trẻ, bạn bè, người thân cũng thường xuyên chia sẻ, động viên. "Không nghĩ là vợ mình lúc đau vậy mà vẫn quay được video. Vợ chồng mình làm video hay đăng ảnh chủ yếu là để động viên những người phải yêu xa, đặc biệt có chồng là quân nhân", anh Tùng nói thêm.