Chuyện chú chó 'hot dog' được gọi tên theo... 'ba nuôi': Cả nhà chỉ ăn vỉa hè

Chú chó đi lạc được gọi theo tên... "ba nuôi"

Theo tìm hiểu của PV, vào giữa tháng 3.2018, một chú chó từ đâu đến nằm ở góc quán trà sữa của gia đình chị Trần Thị Trúc Mai (ngụ Thủ Đức, TP.HCM). Nằm trong bóng tối, chú chó (sau này được gọi là Kiệu) run cầm cập, 1 bên chân sau bị đau không đi được.

Bài viết kèm hình ảnh mà chị Mai đăng tải lên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Ngày hôm đó, chị Mai hỏi hết người này, người kia để xem chó nhà ai, khách đến quán cũng chụp hình Kiệu, đăng trên hội nhóm trên Facebook mong chủ nhân tìm đến quán.

Lo lắng đến tối không ai nhận Kiệu, chị Mai nhắn tin cho vài khách quen mà chị tin tưởng nhờ nhận nuôi Kiệu. Nhưng ai cũng ngại vì Kiệu lớn quá sợ khó dạy bảo. Lúc này có 1 chú bảo vệ công ty gần quán chị Mai đến xin Kiệu về nuôi nhưng vì không quen biết nên gia đình chị Mai quyết định nuôi Kiệu.

Kiệu được dạy để giữ chân cho chồng chị Mai tập bụng Ảnh: NVCC Kiệu được xem là đứa "con trai" trong gia đình của chị Mai Ảnh: NVCC

Sau ngày đầu tiên đó, Kiệu trở thành thành viên trong gia đình chị Mai. “Nuôi em được 2 năm, người ta bảo chó vào nhà thì sang, rồi may lắm, sau này giàu cho coi. Chắc giàu lắm, má tự nhủ. Má bán trà sữa mà người ta nghĩ má mở shop thú cưng kìa, vì má đăng con lên Facebook của má còn nhiều hơn cả trà sữa đó Kiệu. Có quá nhiều khoảnh khắc dễ thương trong 2 năm qua được má chụp lại. Cô chú thấy em may mắn hay Kiệu may mắn vậy cô chú”, chị Mai viết.

Hội nhóm có hơn 300.000 người tham gia nên bài viết sau đó nhanh chóng nhận được gần 10.000 lượt tương tác. Sau khi được các trang mạng chia sẻ lại, câu chuyện của chú chó tên Kiệu càng được nhiều người biết đến hơn. Tài khoản Minh Chau Nguyen bình luận: “Đúng là cái duyên mà cũng là cái phúc cho bé khi gặp gia đình bạn. Chúc gia đình bạn luôn gặp may mắn”.

Tài khoản Uyên Đào hài hước: “Kiệu sắp thành Hot Dog rồi, nổi tiếng khắp mạng xã hội”. Tài khoản Hồng Thị bình luận: “Chủ và con đều may mắn hết, con may là vô nhà của chủ tốt chủ may mắn là mặt con lúc nào cũng cười là cười. Chúc chủ tớ luôn luôn may mắn và hạnh phúc”.

Tài khoản Mai Ly tấm tắc: “Bé cún thấy cưng quá, nhìn thương quá, nuôi sao khéo ghê ú nu luôn. Bé cún rất may mắn gặp được người chủ tốt yêu thương vô điều kiện, mong là sẽ đọc được thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa như thế này nữa”.

“Từ khi có Kiệu gia đình có thêm nhiều niềm vui hơn”

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Mai tâm sự từ khi nhận Kiệu về nuôi, gia đình chị đã có thêm rất nhiều niềm vui. “Ngoan thì không nói nhưng khôn thì có. Tôi dạy kìm chân cho chồng gập bụng. Tập vài lần là nó làm theo. Người ta bảo nó khôn vì là chó Phú Quốc lai. Từ khi có Kiệu cả gia đình toàn đi ăn vỉa hè vì dễ cho Kiệu ngồi chung, đi đâu cả gia đình cũng mang Kiệu theo vì không thể để ở nhà được”, chị tự hào.

Chồng chị Mai chở Kiệu về quê ở Tiền Giang ăn Tết Ảnh: NVCC Từ khi có Kiệu cuộc sống của gia đình chị Mai có thêm nhiều niềm vui Ảnh: NVCC

Chia sẻ về kỷ niệm trong khoảng thời gian nuôi Kiệu, chị kể lại hàng năm cả gia đình chị về quê ăn Tết đều mang Kiệu theo. Vì quê ở tỉnh Tiền Giang, cả gia đình chị Mai thường đi xe máy về quê. Nhưng từ khi có Kiệu, không thể để lại ở thành phố nên cả nhà chị chỉ còn cách chia ra, con gái cùng chồng chị sẽ đi xe đò về quê trước. Sau đó, chồng chị sẽ đi xe đò quay lại thành phố để lái xe máy đón chị cùng Kiệu về quê.

Kiệu và bạn chó nhỏ trong nhà Ảnh: NVCC

Yêu thương Kiệu là thế nhưng chị Mai thú nhận ban đầu chính chị Mai là người không đồng ý nuôi Kiệu vì lúc đó Kiệu không được sạch sẽ, lại đeo vòng cổ. Nhưng chồng là người kiên quyết nhận nuôi Kiệu. “Tuyên bố chuyện vệ sinh cứ để anh”, chị nói.

Nhiều người còn ngạc nhiên khi biết Kiệu là tên của chồng chị. Chị Mai hài hước chia sẻ, ban đầu chồng của chị đặt tên cho chú chó là Đô vì nuôi một khoảng thời gian mà rất nhanh lớn. Tuy nhiên, không ai gọi chú chó tên Đô mà gọi bằng tên Kiệu dần dần chú chó cũng quen với cái tên này.

Khi câu chuyện nhận nuôi Kiệu của chị được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chị Mai bày tỏ cảm thấy rất vui nhưng khá lo lắng khi Kiệu được nhiều người biết đến. Riêng bản thân chị gửi gắm mong muốn nhiều người không phân biệt chó Tây chó Ta, chó nào cũng nên được nhận nuôi và chăm sóc tốt.