Chuyện đủ '100.000 chữ A giúp trẻ tự kỷ', đại diện chương trình nói gì?

Mỗi lần đăng như vậy được tính 3 chữ A. Mỗi người có thể đăng nhiều lần, và đủ 100 nghìn chữ A, nhà tài trợ sẽ tặng 200 triệu tổ chức các khoá tập huấn cho phụ huynh có con tự kỷ.

Mặc dù nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đông đảo người dùng mạng xã hội vì ý nghĩa tốt đẹp của phong trào nhưng mạng xã hội cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều cho rằng, chương trình đang quảng cáo, "PR” cho nhà tài trợ hay “kêu gọi 200 triệu đồng” mà “không phải tiền mặt” cũng lên mạng tạo chiến dịch để "làm phiền" người khác.

Thậm chí, một số tài khoản còn gọi chương trình này với một số từ ngữ khá nặng nề...

Người đại diện VAN nói thêm: “Xin cảm ơn nỗ lực của cộng đồng đã giúp đỡ và lan tỏa mạnh mẽ và chúng tôi rất tiếc nếu như có sự hiểu lầm rằng, có một sự ép buộc phải đạt được định mức 100 nghìn chữ A trong thời gian ngắn. Gói tài trợ 200 triệu đồng để mở các khóa tập huấn phụ huynh được đưa ra như điều kiện của chương trình. Điều này cũng không có nghĩa là nó sẽ bị từ chối khi không đủ 100 nghìn chữ A".

Chị Mai khẳng định: “Mục đích chính của chương trình là lan toả nhận thức về tự kỷ trong cộng đồng tự kỷ cần được phát hiện sớm, cần được can thiệp sớm và can thiệp đúng cách. Chúng tôi thực hiện chương trình này để hưởng ứng lời kêu gọi ngày thế giới nhận thức về tự kỷ mùng 2.4 do Liên Hiệp Quốc phát động”.