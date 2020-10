Chuyện phía sau bức ảnh cô học trò gục trước nấm mồ cha mẹ chôn vội

Bức ảnh khoảnh khắc nữ sinh gục khóc nức nở đã khiến hàng triệu cư dân mạng nhói đau.

Cả ngày hôm qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ tấm ảnh của một thầy giáo ở Nam Trà My ghi lại khoảnh khắc tận cùng nỗi đau của thảm nạn Trà Leng. Cô học trò trong tấm ảnh đau đớn trên là em Hồ Thị Điệp (lớp 11, Trường THPT Nam Trà My). Hai nấm mồ được người dân chôn cất vội chính là của ba mẹ Điệp, hai trong số những nạn nhân xấu số vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam). Thầy Trần Thanh Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My, chính là tác giả của bức ảnh.