Chuyện tình cô gái gốc Việt với nữ y tá Mỹ: Cầu hôn sau 8 năm yêu

Tình yêu đồng giới từ cái nhìn đầu tiên

“Tôi là Alyssa Kayhill, 31 tuổi và tôi thường làm việc tại Khoa Tim mạch can thiệp nhưng vì dịch Covid-19 ở New York nên tôi đã đến làm việc trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Tôi đã có một tình yêu đồng giới ngọt ngào 8 năm với Anh-Linh Trinh, cô gái gốc Việt đang sống tại Mỹ”.

Đó là lời giới thiệu của nữ y tá người Mỹ đem lòng yêu Anh-Linh Trinh từ cái nhìn đầu tiên khi cô này đang tổ chức một bữa tiệc cho một người bạn mà Alyssa Kayhill có tham dự.

“Còn tôi là Anh-Linh Trinh, 36 tuổi, người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Kansas (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp Đại học Kansas, tôi chuyển đến thành phố New York sinh sống. Không lâu sau, tôi giành được vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo lớn ở Manhattan”, Anh-Linh Trinh giới thiệu.

Cô gái trẻ Alyssa Kayhill làm việc ở đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) khi dịch Covid-19 bùng phát tại New York (Mỹ) ẢNH: NVCC

Ngay sau buổi gặp đầu tiên, hai cô gái trẻ đã làm quen và hẹn hò với nhau, 8 năm nay họ đã ở bên nhau không rời. Dù phải mất một thời gian để giải thích với gia đình nhưng sau cùng họ đã được thông cảm và chấp thuận để đến với nhau. Họ còn cảm thấy may mắn hơn khi được sống trong một thành phố đa màu sắc, điều này giúp họ không phải đối mặt với sự kỳ thị.

“Tôi mới đến Việt Nam một lần vào năm 2017 và người bạn đồng hành cùng tôi là Alyssa Kayhill. Chúng tôi thực sự rất thích trải nghiệm nên đã đi du lịch khắp đất nước trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ Thung lũng Sa Pa, Hà Nội, TP.HCM đến Phú Quốc… Chúng tôi muốn được gặp gỡ người dân địa phương và trải nghiệm văn hóa Việt”, cô gái gốc Việt nói với Thanh Niên.

Cầu hôn trong ‘Tháng tự hào’ LGBT (Pride Month)

Alyssa Kayhill làm việc tại ICU khi dịch Covid-19 bùng phát ở New York. Vì lo lắng bản thân sẽ có nguy cơ lây bệnh cho người yêu, cô chấp nhận xa Anh-Linh Trinh để chiến đấu cứu người bệnh trong tình hình căng thẳng.

Hai cô gái trẻ đã dành tình yêu cho nhau 8 năm ẢNH: NVCC Họ may mắn luôn nhận được sự đồng thuận từ gia đình ẢNH: NVCC

Trong thời gian xa nhau, họ vẫn thường liên lạc với nhau mỗi ngày. Họ gửi hoa, quà và xem các chương trình yêu thích cùng một lúc, điện thoại cho nhau để nhắc nhở cả hai vẫn đang ở trong suy nghĩ của nhau. Hai cô gái luôn đưa ra rất nhiều cách mới mẻ để cảm thấy gần nhau hơn dù khoảng cách giữa họ không còn gần.

Anh-Linh Trinh kể lại: “Tôi rời New York đến căn nhà ngoại ô sống từ ngày 16.3, sau một tuần từ khi văn phòng công ty tôi đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tôi đã lo cho Alyssa Kayhill rất nhiều, tôi sợ cô ấy sẽ nhiễm Covid-19 vì cô ấy làm việc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm. Nhưng tôi còn lo lắng cho tinh thần của cô ấy hơn vì tôi biết việc tiếp xúc với bệnh nhân hằng ngày sẽ khiến cô ấy căng thẳng. Và rồi cảm xúc của tôi thật sự vỡ òa khi thành phố lên kế hoạch mở cửa trở lại ngày 8.6”.

Gần 3 tháng xa cách, họ đã được gặp lại nhau và tình cờ ngày gặp lại cũng là ngày sinh nhật của cô y tá người Mỹ. Cô đã lên kế hoạch mọi thứ cùng với sự giúp đỡ của người thân trong nhiều tuần để màn cầu hôn trong lần đầu tiên gặp lại được đặc biệt nhất có thể.

Màn cầu hôn của Alyssa Kayhill dành cho Anh-Linh Trinh diễn ra trong Tháng tự hào LGBT ẢNH: NVCC Màn cầu hôn của họ được sự giúp đỡ từ nhiều người thân, bạn bè ẢNH: NVCC Đến nay, họ vẫn tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau ẢNH: NVCC

“Em gái tôi đã liên lạc với quản lý tòa nhà của cô ấy và nói với họ về kế hoạch của tôi nhờ họ truyền đạt với tất cả cư dân sống ở khu vực gần đó. 19 giờ, Linh bước xuống gặp tôi, cô ấy đã sốc khi tôi quỳ xuống. Tôi đã rất lo lắng nhưng khi thấy cô ấy đi về phía tôi, bao quanh là những người thân yêu và những thành viên hỗ trợ khiến tôi vô cùng xúc động. Đó sẽ luôn là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời chúng tôi. Và khi cô ấy nói “vâng”, vòng tay tôi đã ôm cô ấy, lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự bình yên”, cô Alyssa Kayhill nói.

Điều đặc biệt nhất có lẽ là thời điểm cầu hôn của họ nằm trong tháng tự hào LGBT (LGBT: người đồng tính, song tính và chuyển giới). Đã có rất nhiều người từ khắp nơi nhắn tin cho cặp đôi để gửi lời ủng hộ và chúc mừng. Ngoài ra, trước đó cô gái Mỹ đã viết một bài hát tình yêu dành riêng cho người yêu mình, bài hát rất có ý nghĩa với họ vì vậy cô đã khắc bên trong chiếc nhẫn trích lời bài hát “Love is what it will be” (Tình yêu là những gì nó sẽ trở thành – PV).

Chia sẻ với Thanh Niên, cô gái gốc Việt nói rằng bản thân chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nhận được lời cầu hôn công khai như vậy. Cô đã rất xúc động khi cảm nhận được nhiều tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, người lạ dành cho cả hai.