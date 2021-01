Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng: Mong mãi chia sẻ với bệnh nhân nghèo

Tròn 1 năm hoạt động, gần 700 chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng đã đồng hành cùng hàng ngàn bệnh nhân nghèo và người nhà trên khắp các tỉnh thành miền Trung “ngược xuôi” được thuận lợi, an toàn.

Hơn 1 năm trước, ngay khi chương trình khởi động, Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng đã chủ động kết nối với tất cả các bệnh viện tại Đà Nẵng , Quảng Nam để chia sẻ lịch trình đưa đón bệnh nhân nghèo, để họ được trở về nhà an toàn. Bất kể ngày đêm, bất kể nắng mưa, gió bão, bất kể đồng bằng hay đèo núi cao... những chuyến xe tình người đều đặn lăn bánh mỗi ngày, chở theo yêu thương và sự chia sẻ lặng thầm.

Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm quỹ Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng tại Đà Nẵng cho biết, nói là tròn 1 năm, nhưng thực tế, những “chuyến xe 0 đồng” của anh em Đà Nẵng đã khởi động từ những ngày cuối tháng 9.2019 đến nay. “Mục đích là chia sẻ, giúp đỡ bà con bệnh nhân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khắp các tỉnh thành miền Trung được về nhà an toàn sau quá trình điều trị kéo dài, tốn kém và đuối sức”, anh Thanh nói.

Anh Thanh trước đó vốn là chủ nhiệm của câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình, chia sẻ những bữa cơm với người nghèo. Khi thấy những bệnh nhân nghèo chật vật với những chuyến xe về nhà, anh đã cùng với những người bạn của mình lập quỹ Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng. Với tâm nguyện, lòng nhiệt tình của các thành viên, số lượng xe tham gia không ngừng tăng dần. Những chuyến xe đã đến nhiều hơn với bệnh nhân nghèo, đi xa hơn cả dải đất miền Trung ra tận các tỉnh phía Bắc, ngược vào các thành phố phía Nam...

Là người kết nối các thành viên chuyến xe đến với những bệnh nhân nghèo tại BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng, chị Phan Thị Kiều Trinh (Chuyên viên Phòng Công tác xã hội, BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng) đã gửi lời tri ân đến “Những người hùng áo vàng” của Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng. “Sự hỗ trợ rất kịp thời không chỉ vật chất mà cả tinh thần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn , đặc biệt là đồng bào thiểu số ở dải Trường Sơn. Đối với họ không chỉ là một chuyến xe để trở về, để trở lại tái khám, mà còn sự động viên tinh thần rất to lớn cho quá trình điều trị kéo dài và tốn kém, để thấy an lòng vì tình người vẫn hiện hữu. Cầu chúc an toàn trên mọi chặng đường chuyến xe qua... , chị Trinh chia sẻ đầy cảm kích.