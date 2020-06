CLIP: Cụ ông 77 tuổi bị người đàn ông xông vào nhà đánh túi bụi

Ngày 17.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, xử lý vụ việc người đàn ông xông vào nhà đánh cụ ông 77 tuổi.

Người đàn ông to khỏe đấm túi bụi ông già 77 tuổi từ mâu thuẫn do karaoke

Trước đó, vào chiều 17.5, ông Nguyễn Tặng (77 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đang ngồi trên ghế ở phòng khách xem tivi thì bất ngờ Bùi Xuân Lĩnh (43 tuổi, hàng xóm) đẩy cửa bước vào nói chuyện.

Sau khoảng gần 1 phút nói chuyện qua lại, bất ngờ Phan Trọng Tấn (37 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) là bạn của Lĩnh đứng sẵn ở ngoài đường xông vào đánh túi bụi vào mặt ông Tặng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Ông Tặng cố gắng ngồi dậy và đuổi theo Tấn thì bị Lĩnh cản lại, mọi diễn biến được camera an ninh nhà ông Tặng quay lại.

Nhận được đơn phản ánh của ông Tặng, Công an P.Quang Vinh đã vào cuộc xác minh làm rõ, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phan Trọng Tấn về hành vi “xâm hại sức khỏe của người khác”.

Tuy nhiên, ông Tặng và gia đình không đồng ý với quyết định xử phạt này và mong muốn cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ, xem xét chuyện khởi tố vụ án. Do vậy, công an P.Quang Vinh còn chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.