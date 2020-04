Phẫn nộ con trai đi nhậu về dùng ghế đánh mẹ già bất tỉnh

“Hai thanh niên trẻ đánh nhau không can thì đã đành, đằng này đánh bà cụ như vậy mà cũng không can, chỉ cứ đứng quay, đến chịu người cầm máy”, một tài khoản bình luận. “Không hiểu nổi người quay phim, người con cầm cái ghế gỗ nguy hiểm vậy mà không vào can mà còn đứng đó xui đánh chết mẹ già. Thật bất nhẫn”, tài khoản Phụ Đức viết.