Con dâu, con trai đánh đập mẹ già: Đã đánh nhiều lần vì bực tức

Trả lời Thanh Niên , UBND An Thạnh Thủy cho biết nạn nhân trong clip là cụ Võ Thị Dung (88 tuổi, ngụ ấp An Khương). Con trai cụ là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi) là hai người đánh cụ trong clip. Cụ Dung có 3 người con gồm 1 trai và 2 con gái. Cách nay 2 năm, cụ Dung về ở chung nhà với vợ chồng ông Tuấn. Do tuổi cao, bị mất trí nhớ và không đi lại được nên việc vệ sinh cá nhân do bà Loan thực hiện. Trong sinh hoạt, cụ Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.