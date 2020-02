Con trai 4 tháng bị cha bạo hành: Mẹ lấy tiền hỗ trợ rồi bỏ mặc con

Bắt tạm giam người cha Trước đó, chiều 11.2, Công an Q.9 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Minh Tiến vì hành vi Cố ý gây thương tích với con ruột của mình là bé K. Theo kết quả giám định thương tật, bé K. bị tổn thương cơ thể 37%. Trước đó, Tiến đã đi trường cai nghiện từ tháng 3.2017 đến tháng 7.2018, sau đó về địa phương. Tháng 4.2019 phát hiện Tiến tiếp tục chơi ma túy, công an phường tiếp tục lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại phường và đến ngày 13.1.2020 Tiến lại tiếp tục sử dụng ma túy, nên Công an P.Long Phước đã hoàn thành các hồ sơ đề nghị áp dụng đưa đi cai nghiện bắt buộc, hồ sơ đang hoàn thành. Theo kết quả điều tra ban đầu, công an cho biết, không có cơ sở kết luận Tiến bạo hành con mình trong thời điểm ngáo đá, Tiến khai có sử dụng ma túy trước thời điểm đó. Sau thời điểm Tiến bạo hành con 1 ngày, cơ quan công an đã kiểm tra ma túy thì kết quả Tiến âm tính. Hiện công an đang T. (mẹ bé K.) lên làm việc nhưng mẹ bé chưa lên nên công an tạm thời cũng chưa xác định được mẹ bé có dương tính với ma túy hay không. Theo lời khai của Tiến, 20 giờ ngày 3.2.2020, Tiến đang ở nhà thì có bà ngoại của vợ Tiến mang bé K. mang giao cho Tiến với lý do mẹ bé gửi nhưng không quay lại đón nên bé khóc nên bà mang trả bé, Tiến khi nhận cháu bé có đưa bé vào phòng, để bé uống sữa, nằm trên võng trong phòng của Tiến. 23 giờ bé dậy khóc nên Tiến dậy để dỗ bé và cho bé uống sữa nhưng bé vẫn khóc nên Tiến ngồi dậy dùng tay tát mạnh vào má cháu bé. Cháu bé vẫn khóc, Tiến dùng tay đánh vào mông cháu bé tiếp tục cho uống sữa nhưng bé vẫn khóc. Tiến khai nhận tức giận vì vợ không ở nhà trông con nên Tiến đã dùng tay đưa võng mạnh, sau đó kéo dừng lại bất ngờ nên bé đang nằm trên võng bị lao xuống đất nên bé bị ngất, khó thở. Tiến bế con trai dậy đưa bé qua nhà cha ruột rồi cùng đưa đi cấp cứu.