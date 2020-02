Con 4 tháng nghi bị cha đánh gãy chân, yêu cầu kiểm tra ma túy với mẹ

Ba ngày qua, bé C.M.K (4 tháng tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) phải bó bột, treo ngược chân lên khung inox trên giường bệnh vì nghi bị chính cha ruột của mình là Châu Minh T. (24 tuổi) nghiện ma túy bạo hành . Bác sĩ chẩn đoán bé K. bị xuất huyết não, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở vùng ngực, bụng và hai tay. Sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin ban đầu, cư dân mạng đã chia sẻ mạnh và vô cùng phẫn nộ hành vi mất nhân tính này, mong cơ quan chức năng xử lý thích đáng kẻ đánh đập cháu bé.

Cha 2 lần đi cai nghiện

Chị Nguyễn Hồng T. (20 tuổi, mẹ bé K.) cho biết K. là con thứ hai của chị và Châu Minh T. Hai người chưa đăng ký kết hôn và cũng chưa làm khai sinh cho bé K. Từ khi lấy nhau, T. thường xuyên nghiện ngập, đánh đập vợ con. Sau 2 lần đi cai nghiện về, T. lại đâu vào đấy. “Từ khi con được một tháng rưỡi là ổng đã đánh con sưng đầu, sưng mặt, kêu là phải dạy con từ nhỏ thì nó mới biết sợ, kẻo lớn lên nói không được. Thấy chịu không nổi nên em ôm con bỏ trốn về sống cùng mẹ đẻ. Trong lúc em đi làm, bà ngoại bé đã ôm bé đưa cho gia đình bên nội. Đến đêm 3.2 thì bé phải nhập viện”, chị T. kể lại.

Lúc mới nhập viện, bé K. khóc không thành tiếng vì sợ và đau, cả đêm ngủ bé thường giật mình rồi khóc thét. Những người chăm bệnh giường bên thấy vậy lại qua giúp dỗ dành bé K. Bà Bùi Hồng Mực, bà ngoại bé, cho biết mấy hôm nay cả bà và con gái đều phải nghỉ làm để thay phiên chăm bé K. Sáng 6.2, bà cầm giấy bút đi nhờ hàng xóm viết đơn cầu cứu để tìm lại công bằng cho đứa cháu vô tội. Bà Mực mếu máo nói: “Thằng T. nó nghiện xưa nay. Suốt ngày kiếm chuyện đánh đập vợ con. Con nhỏ xíu mà kêu đánh để dạy dỗ thì không biết nó dạy kiểu gì. Tối đó ông nội nó điện thoại nói thằng nhỏ bị té võng. Té kiểu gì mà bị thương đến mức nghiêm trọng như vậy”.

"Hai vợ chồng nó nghiện luôn"

Ông Châu Minh Hiếu, ông nội cháu bé, cho biết lúc vừa đón bé về T. vẫn vui vẻ pha sữa cho con uống. Khoảng một tiếng sau thì T. qua nhà nói ba mẹ chở bé K. đi cấp cứu vì “nó sắp chết rồi”. Sau đó, ông Hiếu và T. đưa bé K. vào bệnh viện. “Bao nhiêu lần lên công an vì nghiện hút, trộm cắp, đánh đập vợ con, sau đó nó lại được về nên nó có chừa đâu. Nghề nghiệp thì không có. Hai vợ chồng nó nghiện luôn”, ông Hiếu thở dài.

Theo các thông tin từ người nhà cung cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Q.9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã yêu cầu công an sớm xác định mẹ bé K. có dương tính với ma túy hay không, nếu có thì phải cách ly để bé K. được chăm sóc tốt nhất có thể. Trong khi đó, cư dân mạng quá xót xa và phẫn nộ, đề nghị công an điều tra, bắt giam ngay kẻ hành hung cháu bé nếu có. Tài khoản Nam Nam viết: “Đề nghị công an bắt hắn trong trường hợp khẩn cấp”. Còn tài khoản Loan thì xót xa: “Nhìn con thật xót xa quá. Pháp luật phải trừng trị thích đáng người cha độc ác này”.

Bác sĩ Lê Phước Tân, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2, cho hay tại thời điểm nhập viện, ba bé K. nói bé bị thương là do té từ trên võng xuống đất. Nhưng với kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ nghi trường hợp bé K. có dấu hiệu của bạo hành nên đã báo Công an P.Bến Nghé, Q.1. Sự việc sau đó được chuyển về công an địa phương là Công an P.Long Phước. Đơn vị này xác nhận đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển Công an Q.9 tiếp tục điều tra.