Nóng trên mạng xã hội: Người giúp việc bị tố bạo hành bé gái 14 tháng tuổi

Đoạn video do người nhà của bé gái 14 tháng tuổi ở Nghệ An đăng tải trên Facebook cá nhân. Không lâu sau đó, video clip này được hàng ngàn người chia sẻ và tỏ thái độ đau xót, giận giữ. Nạn nhân bị bạo hành trong video là một bé gái 14 tháng tuổi nằm trên giường, quấy khóc và bị người giúp việc là một phụ nữ to tiếng dọa nạt.