'Cò' bát nháo ở Chân Mây

Tối 1.5, anh V.D.M, chủ một quán ăn ở biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) nhận điện thoại từ một tài xế chở khách du lịch. Người lái xe nói vừa chở một đoàn khách đến quán anh V.D.M nhưng do phải rời đi liền nên chưa kịp lấy tiền, lát sẽ cho người đến lấy. Anh M. hỏi lấy tiền gì, tài xế đáp là “hoa hồng”, tiền bồi dưỡng chở khách đến quán. Nửa giờ sau, một tài xế lái xe du lịch BS 75A-196xx đến gặp anh M. để lấy khoản “hoa hồng” vừa nhắc. Do người này cứ kỳ kèo nên anh M. đành phải chi khoản tiền gọi là “nộp card điện thoại cho vui”.

“Vào mùa du lịch, nghỉ lễ, nhiều tài xế chở khách đến quán thì yêu cầu phục vụ miễn phí từ chỗ ăn tới chỗ ngủ, khi về lại đòi tiền hoa hồng, thái độ trịch thượng lắm! Nếu mình từ chối, sẽ bị họ lên xe nói xấu đủ điều, dựng chuyện quán chặt chém, phục vụ kém…”, anh M. bức xúc.

Khu du lịch biển Chân Mây nằm trong khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gồm khu vực biển và bờ bãi thôn Cảnh Dương (bãi Cảnh Dương) và thôn Bình An (bãi Bình An). Hình thành cách đây khoảng 15 năm, hiện bãi Cảnh Dương có 12 quán, bãi Bình An có 15 quán; tất cả đấu lô thuê đất của nhà nước qua UBND xã Lộc Vĩnh, hoạt động theo lối kinh doanh thuế khoán. Các chủ quán chủ yếu là người địa phương, phục vụ bình dân, nên nạn cò mồi du lịch , bắt tay làm giá với “cò” vốn không có trong truyền thống kinh doanh nơi đây.