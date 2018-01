[VIDEO] Em bé mất cả mẹ cha, lủi thủi trong căn nhà tình thương

Sinh ra không có cha, mẹ chết vì bệnh ung thư, nên cháu Trần Thị Kim Nghĩa (học lớp 5 Trường tiểu học xã An Hải, ở thôn Xóm Cát, xã An Hải, H.Tuy An, Phú Yên) mồ côi, sống thui thủi một mình trong căn nhà Đại đoàn kết do chính quyền địa phương xây tặng.



Thôn Xóm Cát nằm dọc theo biển An Hải là vùng cát, nắng, gió ở xứ biển miền Trung. Mẹ của cháu Nghĩa là chị Trần Thị Phần. Ở vùng quê này, chuyện không chồng mà sinh con là rất khó khăn nhưng chị Phần đã vượt qua mặc cảm đó để cháu Nghĩa chào đời.

Tưởng chừng cuộc sống của Nghĩa sẽ gắn liền với mẹ, nhưng nào ngờ cách đây chừng hơn nửa tháng, chị Phần qua đời vì căn bệnh ung thư. Sự chưa hiểu biết về chuyện đời thể hiện trên nét mặt ngây thơ của Nghĩa. Ai hỏi có nhớ mẹ không thì cháu nói nhớ, còn nỗi nhớ như thế nào thì thật khó tả.

Bà Phạm Thị Hiển, Trưởng thôn Xóm Cát, cho biết: “Gia đình cháu Nghĩa là hộ nghèo từ trước đến nay. Mẹ bệnh nặng đã qua đời. Cháu mồ côi nên giờ sống tựa vào cô chú bác. Hiện tại cháu đang gặp nhiều khó khăn”.

Hằng ngày, Nghĩa một mình côi cút trên chiếc xe đạp tình thương đến trường. So với các bạn trong thôn, Nghĩa thiếu thốn tình cảm của cha từ lọt lòng, mất mẹ khi ở độ tuổi còn quá nhỏ. Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu, cách đây 2 năm Đồn biên phòng An Hải đã nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng theo chương trình “Nâng bước cho em đến trường”.

Trung úy Nguyễn Ngọc Thiên Phong, Đồn biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên), chia sẻ: “Sau khi chị Phần mất, hoàn cảnh của cháu Nghĩa rất khó khăn. Hiện cháu còn rất nhỏ, tương lai còn phía trước nên rất cần sự chung tay đóng góp của xã hội”.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Trần Thị Kim Nghĩa; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cháu Nghĩa trong thời gian sớm nhất.

Đức Huy