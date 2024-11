Fansipan lần đầu xuất hiện sương muối trong mùa đông 2024

Sáng 23.11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh xảy ra hiện tượng băng giá tại khu vực đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi từ đầu mùa đông năm nay chưa có đợt rét đậm, rét hại nào.

Thông tin về băng giá xuất hiện trên mạng xã hội nhưng thực chất đây chỉ là sương muối ẢNH: THƯ VÂN

Theo chia sẻ của người dân tại khu vực đỉnh Fansipan, băng giá xuất hiện khoảng 5 giờ sáng nay. Thời điểm đó, nhiệt độ tại khu vực này khoảng 2 độ C. Do nhiệt độ xuống thấp nên bề mặt đỉnh Fansipan xuất hiện một lớp băng mỏng.

Tuy nhiên, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết hiện tượng xuất hiện tại đỉnh Fansipan sáng nay không phải là băng giá mà là sương muối.

Một số hình ảnh khác về sương muối tại Fansipan ẢNH: THƯ VÂN

Theo ông Hạnh, nhiệt độ thấp nhất tại TX.Sa Pa đêm qua ở mức 10,9 độ C; với mức nhiệt này, đỉnh Fansipan chưa có khả năng xuất hiện băng giá mà chỉ có sương muối. Trong khi đó, đỉnh Fansipan xuống mức nhiệt độ 2 độ C hoàn toàn có thể xảy ra do cứ lên cao 100 m, nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C.

Được biết, đợt sương muối lần này có cường độ nhẹ và tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi tan.

Vì sao sương muối xuất hiện?

Tổng Cục khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, sương muối xuất hiện sau khi không khí lạnh tràn về. Khi đó, vùng núi miền Bắc thường nằm sâu trong không khí lạnh, ban đêm trời quang mây, lặng gió, không khí ẩm đã lạnh lại bị bức xạ mất nhiệt nên tiếp tục lạnh đi, nhiệt độ không khí giảm nhanh dẫn đến hình thành sương muối.

Sương muối thường hình thành khi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 4 độ C nhưng còn một điều kiện nữa là trời phải đủ ẩm. Ở các vùng đồng bằng nước ta ít xảy ra sương muối, thường chỉ có sương giá, song nó cũng nguy hiểm đối với một số cây trồng nếu thời gian sương giá kéo dài.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 23.11, khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.