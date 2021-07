Cô gái Chăm ở Singapore 'bật mí' cách sống chung với Covid-19

Tôi là một cô gái gốc Chăm từ nhỏ lớn lên tại TP.HCM nhưng cơ duyên cho tôi đi học tập và lập gia đình rồi sinh sống và làm việc tại Singapore gần 15 năm qua. Công việc của tôi là quản lý hỗ trợ bệnh nhân người Việt thăm khám bệnh tại Singapore do Global Health Assist - Vietnam làm đại diện. Nhưng do tình hình Covid-19 căng thẳng nên tạm thời gián đoạn vì bệnh nhân không thể đi lại nhập cảnh. Hiện tại, tôi ở nhà chăm sóc gia đình và con cái. Các con tôi đang được nghỉ hè đến đầu tháng 8 mới nhập học lại. Mỗi ngày bọn trẻ sẽ xuống dưới khuôn viên nhà đá banh, chơi đùa và sau đó là bơi lội. Những hoạt động cho cả nhà trong mùa dịch này là cùng nhau đi bộ trong công viên ít nhất một lần trong tuần để bọn trẻ vừa thư giãn, vừa chơi vừa học hỏi và khám phá về thiên nhiên. Tôi chưa bao giờ đi học vẽ nhưng hội họa đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhất là trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid-19 ở Singapore Ảnh: Linda Bao Hoạt động của những ngày hè cũng hạn chế vì giữ khoảng cách một nhóm chỉ được 5 người nên tôi cũng chỉ cho các con vui chơi những nơi ít người tụ tập vào những ngày trời nắng. Do gia đình tôi ở condo (căn hộ chung cư cao cấp ở Singapore) riêng biệt nên việc giãn cách cũng không quá khó. Singapore vượt qua năm Covid như thế nào? Luật của Singapore rất nghiêm ngặt nên toàn bộ người dân đều tuân thủ quy định của chính quyền cũng như quy định do ban quản lý condo đề ra. Các gia đình sống trong những căn hộ này có cuộc sống khép kín nên tôi chưa thấy có trường hợp nào bị cách ly vì nhiễm Covid-19 từ đầu mùa dịch tới giờ. Phòng tập gym, sân tennis hay sân chơi của trẻ được hoạt động trở lại sau 6 tuần giãn cách. Ngoài ra gần nhà có nhiều siêu thị và giá cả bình ổn nên tôi cũng không quá khó để có thể lựa chọn dịch vụ và nơi để mua nhu yếu phẩm. Tôi ưu tiên cho dịch vụ online mua hàng tại các trang website để tránh tình trạng tụ tập hay tiếp xúc nhiều người nơi công cộng. Các dịch vụ online ở Singapore rất chuyên nghiệp và người mua không mất nhiều thời gian chờ đợi. Singapore từng chứng kiến cảnh đường phố vắng vẻ vì dịch Covid-19 Ảnh: Linda Bao Trong những lần Singapore áp dụng giãn cách xã hội , tôi chứng kiến và hiểu được cách người dân tại Singapore chấp hành và vượt qua những tháng ngày khó khăn đầy thử thách như thế nào.

Tôi còn nhớ lần áp dụng "circuit breaker" (ngắt mạch) từ 7.4 đến 1.6.2020 khi dịch bùng phát, mọi người hơi sốc và cũng tranh thủ vào siêu thị mua đồ về dự trữ, sau đó chính phủ ra thông báo không cần phải dự trữ lương thực, vì kho lương thực và thực phẩm đủ cung ứng cho tất cả toàn dân và được bảo đảm sẽ không bao giờ thiếu.

Và đó là sự thật, giá bình ổn và không có tăng giá bất thường. Mỗi món hàng mỗi người sẽ được mua với số lượng nhất định để bảo đảm người đến sau vẫn có thể mua được cái họ cần. Tất cả các shopping mall đều đóng cửa chỉ trừ quán ăn và siêu thị bán thực phẩm và nhu yếu phẩm được mở cửa và mua mang về. Chính phủ khuyến khích mua hàng online và hạn chế ra đường. Người dân vẫn được đi bộ, chạy bộ nhưng không được phép ngồi hay tụ tập ở tất cả các công viên. Khi di chuyển thì không quá 2 người cùng nhà cho một nhóm Tại thời điểm đó, người dân không được thăm người thân nếu không ở cùng nhà ngoại trừ phải chăm sóc bố mẹ già neo đơn hoặc ông bà.

Người dân tại Singapore chấp hành và vượt qua những tháng ngày khó khăn đầy thử thách Ảnh: Linda Bao

Singapore có ưu điểm là các công trình xây dựng luôn chừa sự thông thoáng và công viên cũng như những lối đi bộ rộng rãi. Cho nên khi người dân ở nhà lâu ngày cần hít thở không khí một chút. Họ thay đồ tập thể dục và di chuyển nên đỡ bức bối.

Hãy tìm cách sống chung với dịch

Khi tôi thấy các ca nhiễm Covid-19 bắt đầu tăng thì cũng nghĩ đến việc chính quyền sẽ áp dụng giãn cách xã hội. Cách bảo vệ gia đình tốt nhất là ở yên trong nhà. Tôi chuẩn bị thuốc ho, thuốc cảm và các loại vitamin phòng khi cần thiết. Tôi cho các con chơi game sau giờ học online tại nhà để tránh cho các nhóc nhàm chán khi bị nhốt trong nhà quá lâu. Đọc sách là bộ môn giữ cho các nhóc ngồi yên và tập trung trong sự im lặng. Mình vẫn chọn nấu ăn cho cả nhà.

Cũng may khi nhà tôi riêng biệt và thoáng rộng và cũng gần công viên chỉ cần 5 - 7 phút đi bộ nên mình cho các nhóc ra ngoài hít thở không khí một lần mỗi ngày. Những ngày trong tuần sớm thì công viên rất vắng nên mấy nhóc nhà mình rất thích chạy một vòng vừa tập thể dục vừa được tung tăng hít thở không khí trong lành rồi về nhà. Mọi người cứ bảo ở yên trong nhà là sự bức bối nhưng mình cảm thấy 3 tháng ở trong nhà mọi người lại gần gũi và hiểu nhau hơn. Nhà mình luôn đầy ấp tiếng cười.

Mọi chuyện dễ dàng hơn khi Singapore bước vào giai đoạn "heightened alert" bắt đầu từ ngày 2.6.2020. Lần này thì mọi người không còn chạy đi xếp hàng mua lương thực dự trữ nữa mà đã chấp nhận chuyện này là hiển nhiên trong cuộc sống mùa Covid-19 nên không ai than vãn.

Singapore áp dụng cho toàn dân dùng app TraceTogether và chữ ký số token cho khai báo y tế tự động. Bất cứ bạn đến nơi nào, bạn phải check in và check out, được kiểm tra nhiệt độ kỹ càng trước khi bạn đặt chân vào địa điểm công cộng. Người dân vẫn luôn xếp hàng cho mọi việc và đó là thói quen lâu đời của tất cả người dân Singapore.

Chính phủ sắp xếp cho tất cả các dịch vụ luôn trơn tru và bài bản nên mọi thứ luôn được nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ.

Nhà hàng quán xá được đón khách 5 người một bàn trở lại hồi đầu tuần nay. Nên gia đình tôi cũng tính đi ăn ngoài một bữa để quay lại cuộc sống bình thường trước đây nhưng cũng sẽ giữ an toàn nhất có thể.

Gia đình tôi vẫn giữ thói quen từ lần giãn cách trước đến giờ chưa thay đổi, vì ở ngoài cộng đồng vẫn xuất hiện vài ca Covid-19 mới mỗi ngày. Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa an toàn. Luôn giữ khoảng cách an toàn và luôn tránh xa đám đông hay những nơi đông người. Đó là lý do tại sao mọi người vẫn chỉ thấy mình hay đi chơi từ công viên này đến công viện nọ là vậy. Hãy tìm cách sống chung với dịch Covid-19 này theo chiều hướng tích cực, và hãy thay đổi thói quen để được an toàn. An toàn cho chính mình và gia đình và sau đó là xã hội.

Tôi cũng như bao chị em phụ nữ xa xứ khác mong ngóng chờ đợi mùa dịch Covid-19 qua nhanh để được về nước giải quyết công việc cũng như thăm gia đình và người thân mặc dù Singapore luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác như đang sống trong ngôi nhà thứ hai với gia đình nhỏ của mình.