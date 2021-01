Cô gái bị 'hôi của' 30 triệu trong 15 giây: Chủ tịch Q.7 chỉ đạo xử lý

Chiều 30.1, trả lời Thanh Niên, ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Chủ tịch UBND Q.7 cho biết đã nắm được vụ việc chia sẻ khắp mạng xã hội vào ngày hôm trước về câu chuyện cô gái rớt 30 triệu đồng bị "hôi của" trong 15 giây mất sạch , đây lại là số tiền cô tích cóp để mang đi trả nợ. Chủ tịch UBND Q.7 đã chỉ đạo công an xử lý vụ việc gây bức xúc dư luận này.

Lãnh đạo Công an Q.7 cũng cho biết đã trích xuất camera và mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh làm rõ sự việc. "Hành vi của những người nhặt tiền của cô gái bị rơi mà không trả lại là phản cảm, trái pháp luật và trái với với đạo đức xã hội", lãnh đạo Công an Q.7 nói.

Phẫn nộ cảnh 'hôi của' 15 giây, lấy sạch 30 triệu đồng của cô gái mang tiền đi trả nợ

Trước đó, Bảo Trân (25 tuổi, quê Long An) - người đánh rơi số tiền trên đăng trên mạng xã hội kể lại câu chuyện bị rơi tiền vào 11 giờ 30 phút ngày 28.1. Cụ thể, lúc này Bảo Trân rút 30 triệu đồng tích cóp một năm qua để mang đi trả nợ nhưng không không may đánh rơi ở đường D4 thuộc P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM.

Sau khi đi tiếp một đoạn và được người đi đường đuổi theo nhắc nhở, Bảo Trân mới nhận ra số tiền của mình đã bị người ta lượm hết. Sau khi xin được trích xuất camera từ nhà dân, Bảo Trân đã liên hệ, khóc xin mọi người trả tiền nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu. Riêng người bán hàng gần đó chỉ trả lại 4 triệu đồng.

Bảo Trân cho biết đã liên hệ với phía công an. Ngay trưa đó công an cũng có xuống hiện trường. Bảo Trân chia sẻ cô rất buồn bã, không dám về quê ăn Tết vì số tiền dành dụm trả nợ đã mất sạch. May mắn thay, sau khi biết được sự việc và kiểm chứng video trích xuất từ camera, phía chủ nợ đã đồng ý gia hạn cho Bảo Trân.

Theo chuyên gia pháp lý, trường hợp nhặt được tài sản của người khác nhưng cố ý không trả được xếp vào hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác và có thể bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính tùy theo kết quả của cơ quan điều tra.