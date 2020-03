Cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng năm 2020 vào đêm nay: Siêu trăng là gì?

Trong năm 2020, hội những người yêu thiên văn đã có cơ hội ngăm siêu trăng vào rạng sáng 9.2. Đêm nay và rạng sáng mai sẽ là lần thứ hai siêu trăng của năm lại xuất hiện. Ai cũng biết khi có hiện tượng siêu trăng thì mặt trăng sẽ lớn hơn và sáng hơn so với bình thường. Vậy siêu trăng là gì?

Trao đổi với phóng viên, thầy Đoàn Văn Xuân (giáo viên Địa lý trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở Nha Trang, Khánh Hòa, đã nghỉ hưu) cho biết, siêu trăng (super moon) là hiện tượng trăng cận điểm rất hiếm gặp khi trăng tròn trong địa lý.

Người dân đến cầu Thủ Thiêm ngắm siêu trăng vào tối 14.11.2016 Ảnh: Phạm Hữu

"Hiện tượng siêu mặt trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của mặt trăng xung quanh trái đất. Đó là hiện tượng trăng tròn khi mặt trăng ở vị trí cận điểm so với trái đất, cách trái đất khoảng 360.000 km. Siêu mặt trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường”, thầy Xuân giải thích