Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của bà Vũ Thị Anh Đào (ngụ tại 39/11/2A Hoàng Bật Đạt, P.15, Q.Tân Bình) theo phiếu chuyển (PC) 466/PC-TN ngày 15.8.2019; Công ty CP phát triển và kinh doanh nhà - HDTC (cao ốc HDTC số 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1) chưa trả lời đơn của ông Đào Kiên Hảo (địa chỉ liên hệ: Cafe HT, số 134 đường 11, P.An Phú, Q.2) và tập thể cư dân cư ngụ tại KDC mở rộng, khu D, P.An Phú, Q.2 theo PC 467/PC-TN ngày 15.8.2019; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ tại 205/50A Tân Hòa Đông, P.14, Q.6) theo PC 470/PC-TN ngày 15.8.2019; UBND Q.Thủ Đức chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Năm (ngụ tại 1047/16/6/5, tỉnh lộ 43, KP.2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) theo PC 477/PC-TN ngày 26.8.2019; Công an H.Củ Chi chưa trả lời đơn của ông Giang Minh (ngụ tại số 24, đường 464, ấp An Hòa, xã Trung An, H.Củ Chi) theo PC 484/PC-TN ngày 26.8.2019.