Con trai lấy xúc xích không trả tiền, ông bố đánh nhân viên bán hàng

Hôm qua, mạng xã hội dậy sóng với đoạn clip dài hơn 2 phút, kèm nội dung "con trai mua đồ không trả tiền, bố ném xúc xích và đánh nhân viên” vì người đàn ông trong clip là Nguyễn Xô Việt, cấp bậc thượng úy, hiện công tác tại Công an TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong lúc đó, một người đàn ông chỉ con trai vào quầy lấy đồ ăn. Bé trai lấy một gói đồ được cho là xúc xích và đi ra. Khi tới khu vực thanh toán, các nhân viên yêu cầu bé trai thanh toán thì lúc này, ông bố tiến lại cầm gói xúc xích ra ngoài và bóc. Thấy vậy, các nhân viên chỉ biết cười trừ trước hành động của ông bố này.

Sau đó, vì bực tức về thái độ “cười mỉa” của nhân viên, ông bố đã ném liên tiếp 2 chiếc xúc xích về phía nữ nhân viên tại quầy thanh toán. Chưa dừng lại, ông này tiếp tục tiến lại gần lớn tiếng và tát vào mặt một nam nhân viên gần đó.

Toàn bộ hành vi của người đàn ông đã được camera an ninh ghi lại và được đăng lên mạng xã hội để lên án hành vi thiếu văn hóa, côn đồ này.

Một lãnh đạo Công an xã Tân Phú cho biết sau khi xảy ra sự việc, công an đã phối hợp với trạm dừng nghỉ để làm rõ nguyên nhân. Theo đó, chiều 10.11, đoàn người mặc đồ thể thao vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng để nghỉ chân. Tại đây, giữa người mua hàng và người bán xảy ra mâu thuẫn, có lời lẽ không nhã nhặn nên dẫn đến sự việc. “Nhân viên nói trước khi mang hàng ra khỏi quầy thì phải thanh toán, chắc họ nói cái gì không vào tai lắm nên dẫn tới sự việc”, vị lãnh đạo nói.

Theo vị này, nữ nhân viên bị ném đồ vào người được xác định tên Quỳnh (22 tuổi, quê tại H.Định Hóa, Thái Nguyên), còn nam thanh niên bị tát vào mặt là người tại địa phương. Về phía người đàn ông côn đồ, vị lãnh đạo từ chối cung cấp thông tin và cho biết đơn vị đang xác minh, sẽ trả lời sau. “Sự việc đã giải quyết xong rồi, đã gặp nhau xin lỗi, hai bên không có vấn đề gì cả, giải quyết theo phương diện tình cảm và bên bị hại không có yêu cầu, đề nghị gì”, vị lãnh đạo nói.

Ngày 11.11, Công an TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, cán bộ Đội tổng hợp Công an TX.Phổ Yên) để làm rõ hành vi đánh nhân viên tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Theo lãnh đạo Công an TX.Phổ Yên, ngay trong ngày, Công an TX.Phổ Yên đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thái Nguyên, sau đó đình chỉ công tác, đồng thời yêu cầu thượng úy Việt viết kiểm điểm để xử lý theo quy định.