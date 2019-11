Xác minh thông tin thượng úy Công an hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoan clip dài hơn 2 phút, ghi lại hình ảnh một nhóm người mặc đồ thể thao vào mua đồ và nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) thuộc địa phận xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).

Quá trình dừng nghỉ, một người đàn ông hướng dẫn cho con trai vào trong quầy lấy đồ ăn. Sau khi con trai lấy gói hàng được cho là xúc xích và đi ra, các nhân viên yêu cầu bé trai thanh toán thì người đàn ông vào quầy thanh toán, cầm gói xúc xích ra bóc và ném liên tiếp 2 lần vào nữ nhân viên, trong khi người này cười trừ trước hành động của 2 bố con.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục tiến lại gần quầy thanh toán lớn tiếng và tát vào mặt nam nhân viên gần đó.

Bức xúc về hành vi côn đồ của người đàn ông, trạm dừng nghỉ đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để lên án hành động này.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an xã Tân Phú (thị xã Phổ Yên) cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin sự việc và đã phối hợp với trạm dừng nghỉ kể trên để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

"Nguyên nhân được xác định 2 bên có sự hiểu nhầm trong lúc mua hàng, lời qua tiếng lại với nhau dẫn đến sự việc. Trong sáng nay (11.11 - PV), 2 bên đã hòa giải, xin lỗi và người đàn ông đã đến làm việc với Công an xã Tân Phú", vị lãnh đạo nói và từ chối cung cấp thông tin về người đàn ông này.

Xác minh thêm thông tin về thượng úy này, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, anh X.V (tức thượng úy N.X.V - PV) công tác tại Công an thị xã Phổ Yên, và yêu cầu phóng viên liên hệ với Công an thị xã Phổ Yên để lấy thông tin vì vị lãnh đạo này không phụ trách mảng cán bộ.