Con trai nữ lao công bị tông xe tử vong nghẹn ngào không tin nổi mất mẹ

Khoảng 23 giờ 15 đêm 22.4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại P.Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển ô tô Hyundai mang biển kiểm soát 29A - 784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện. Ảnh Trần Cường Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường Sau đó, tài xế này tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn và rẽ sang đường Láng, đến đối diện cây xăng đường Láng thì đâm vào chị Lê Thị Thu Hà khiến chị Hà tử vong tại chỗ. Sau khi đâm tử vong nữ lao công, tài xế Tuyên tiếp tục nhấn ga bỏ chạy và va quệt với 1 xe máy do anh Lê Thành Đạt (22 tuổi) điều khiển, khiến anh Đạt bị thương; tiếp đó lại đâm nát phần đuôi chiếc Mercedes (do chị Dương Thị Ánh Ngọc, 27 tuổi, trú P.Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) điều khiển; rồi bỏ chạy tới đối diện số 81 Láng Hạ, quận Ba Đình thì chiếc xe dừng lại do không thể chạy thêm được. Tài xế này mở cửa vùng chạy thoát thân nhưng bị người dân khống chế, bàn giao cho lực lượng chức năng. Thời điểm gây tai nạn, tài xế Tuyên say xỉn, gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình. Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế cho kết quả là 1,041 mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật. Tới khoảng 9 giờ sáng 23.4, tài xế này vẫn chưa tỉnh táo để cơ quan chức năng lấy lời khai. Chiều 23.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên.