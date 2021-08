Công an 'đêm dầm sương, ngày đội nắng' mang đồ tươi ngon cho bà con chống dịch Covid-19

Buổi sáng đặc biệt

Những ngày này thật đặc biệt với các chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng bởi nhiệm vụ mới: bán hàng phục vụ nhân dân. Từ ngày 28.8, Công an TP.Đà Nẵng đã xung phong mở “chợ di động” do các chiến sĩ công an trực tiếp xuống đường lên đơn thực phẩm, vận chuyển miễn phí đến tận tay bà con.

Mờ sáng, cánh cửa thùng container đông lạnh được đặt bên đường Hùng Vương (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được mở ra. Dưới ánh nắng đầu ngày len lỏi giữa làn hơi lạnh từ cánh cửa container là những thực phẩm đa dạng như: thịt heo, thịt bò, cá, sữa, trứng... Đây là những nhu yếu phẩm được Công an TP.Đà Nẵng chuẩn bị để cung ứng cho người dân những ngày phong tỏa.

Buổi sáng đặc biệt của các chiến sĩ áo xanh bắt đầu với việc khoác thêm bộ đồ bảo hộ, nhóm 6-7 chiến sĩ bán hàng mỗi người một việc, tất bật soạn đơn hàng để kịp giờ giao.

Từ sáng sớm các chiến sĩ đã mở cửa container đông lạnh, soạn thực phẩm tươi ngon theo đơn đặt hàng của người dân HUY ĐẠT

Chiến sĩ công an tại điểm cung ứng trên đường Hùng Vương (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) khẩn trương soạn thực phẩm HUY ĐẠT

Ngồi tỉ mẩn thống kê đơn hàng từ Cảnh sát khu vực (CSKV) P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê) gửi về, Trung úy Ngô Thị Hồng Mai cho biết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, theo quy định các điểm cung ứng sẽ chỉ cung cấp hàng theo đơn hàng từ công an phường. Sau khi lên đơn, các chiến sĩ công an ở điểm cung ứng sẽ bàn giao hàng cho công an phường đúng giờ, để sau đó cấp phát tận tay người dân.

Trung úy Ngô Thị Hồng Mai miệt mài lên đơn hàng kịp cung ứng đến bà con sớm nhất HUY ĐẠT

Theo Công an TP.Đà Nẵng, tất cả các chiến sĩ tham gia hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm đều đã được test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính. Đặc biệt, các thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt 5K, có kính chống giọt bắn, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, sát khuẩn… Tại điểm cung ứng thực phẩm số 10 (P. Bình Thuận , Q.Hải Châu), hơi thở phả mù tấm kính chống giọt bắn, Trung tá Lê Thị Thu Hiền (Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, là tổ trưởng tổ cung ứng nên chị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là việc bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng khi đến tay người dân.

Các thực phẩm tươi sống được người dân đặt mua nhiều trong sáng đầu tiên các chợ di động hoạt động HUY ĐẠT

Công an phường nhận tổng hợp đơn từ tổ dân phố và vận chuyển thực phẩm đến tận khu dân cư HUY ĐẠT Các mặt hàng được chiến sĩ tổ cung ứng thực phẩm cẩn thận kiểm tra chất lượng, số lượng trước khi bàn giao cho công an phường HUY ĐẠT Giá các mặt hàng bán tại điểm cung cấp thực phẩm của Công an TP.Đà Nẵng thấp hơn so với mặt bằng chung HUY ĐẠT

Tâm sự về công việc trước nay chưa từng có tiền lệ, chị Hiền kể rằng hình ảnh người chiến sĩ công an xuống đường cung ứng thực phẩm sẽ khiến người dân yên tâm. Không để bà con chờ đợi, các chiến sĩ đồng lòng nỗ lực hết sức để bà con nhận được thực phẩm sớm nhất, khi còn tươi ngon. “Đứng bán hàng là công việc lạ lẫm. Tuy nhiên trách nhiệm của một chiến sĩ công an, anh em vẫn cố gắng hết sức mình giúp bà con ổn định cuộc sống, lương thực, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, chị Hiền nói. Mướt mồ hôi đi giao hàng tận nơi Ngày đầu Công an TP.Đà Nẵng mở 30 điểm chợ di động, từ đơn hàng chuyển về các điểm bán, có thể thấy nhu cầu thực phẩm tươi sống của người dân đến ngày thứ 13 thực hiện phong tỏa là rất lớn. 30 điểm chợ di động được rải khắp các khu vực như: Q.Hải Châu có 10 điểm, Q.Thanh Khê có 9 điểm, Q.Cẩm Lệ có 6 điểm và Q.Liên Chiểu có 5 điểm.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cấp bách, cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm phi lợi nhuận để bà con yên tâm ở trong nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 HUY ĐẠT

Tất bật cùng các đồng đội nhận hàng chất lên xe, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Trung úy Trần Vũ Minh Tuyền, Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu) cho biết, khi nhận được thông báo từ công an phường xuống tổ trưởng tổ dân phố, người dân đăng ký mua nhu yếu phẩm rất nhiều. Mọi đơn hàng được trao đổi với bà con qua mạng xã hội

“Khi nhận hàng tại điểm cung ứng, công an phường sẽ về trụ sở phân chia lại theo đơn nhỏ, sau đó vận chuyển đến khu dân cư để tổ dân phố đi phát từng nhà. Chúng tôi tranh thủ chuyển hàng sớm nhất có thể để bà con yên tâm ở yên trong nhà, không lo thiếu hụt nhu yếu phẩm”, Trung úy Tuyền nói.

Theo Trung tá Hiền, hiện tất cả việc cung ứng khép kín từ người dân đến ban điều hành tổ dân phố và cảnh sát khu vực. Khi đơn hàng chuyển đến, tổ cung ứng khẩn trương soạn hàng, đảm bảo không để thiếu sót. Sau đó, tổ cung ứng sẽ liên hệ cho công an phường khi hàng đã soạn xong.

Trung úy Trần Vũ Minh Tuyền kiểm tra các mặt hàng theo đơn của người dân tại điểm cung ứng thực phẩm số 10 (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) HUY ĐẠT

Trung tá Lê Thị Thu Hiền (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng đội soạn thực phẩm từ conntainer đông lạnh HUY ĐẠT

Vừa đảm bảo an ninh trật tự, giám sát người dân phòng chống dịch vừa đảm nhiệm cung ứng nhu yếu phẩm, các chiến sĩ áo xanh vẫn nhiệt huyết hết mình để cùng thành phố đẩy lùi Covid-19.

Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu) phân chia thực phẩm theo đơn nhỏ từng hộ dân HUY ĐẠT Công an phường vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận khu dân cư bàn giao cho ban điều hành tổ dân phố HUY ĐẠT Đại diện tổ dân phố thuộc P.Nam Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) kiểm tra chất lượng, số lượng từng đơn hàng HUY ĐẠT

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, khẳng định: “Cán bộ chiến sĩ từ công an các đơn vị, địa phương đã triển khai xuống hết cơ sở từ những ngày qua. Cả số nằm trong vùng phong tỏa cũng được tăng cường cho nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tham gia vận chuyển hàng hóa cùng các tổ cung ứng của tổ dân phố. Số còn lại tham gia các tổ cung ứng, đặc biệt đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an TP sẽ tiếp tục vào cuộc cho “chiến dịch” này để chung tay giải quyết khó khăn cho thành phố”.