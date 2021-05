Công an thụ lý vụ bán lô đất tại Đà Nẵng rẻ hơn 6 lần

Ngày 5.5, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã ký Công văn số 2979/UBTP14 gửi Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông báo chuyển đơn tố cáo của ông Đào Xuân Khảm (79 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM, ủy quyền cho con gái là Đào Thị Thu Hòa, 46 tuổi). Nội dung tố cáo có liên quan đến giao dịch là việc bán lô đất tại dự án ven sông Hàn , TP.Đà Nẵng. Theo đó, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chuyển đơn đề nghị Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng “khẩn trương chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật”. Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng cũng đã có văn bản chuyển đơn của ông Khảm đến Công an TP.Đà Nẵng để xem xét, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND TP giám sát giải quyết theo thẩm quyền.