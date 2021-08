Cộng đồng mạng truy tìm 'nữ quái Attila' lừa nhiều hàng quán giữa mùa dịch Covid-19

Lừa tiền mồ hôi nước mắt

Theo chị Ngô Thị Dạ Thương (19 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), sáng 23.6 chị bán bánh mì ở 547 Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) thì một phụ nữ tên Nga ghé mua 4 ổ bánh mì và mượn điện thoại. Người này nói do gọi chồng chưa ngủ dậy nên mượn Thương 300.000 đồng mua sữa cho con, một lúc sau trở lại mượn thêm 600.000 đồng vì loại sữa giá thấp đã hết hàng. Thương tin tưởng nên bị lừa 900.000 đồng và 4 ổ bánh mì. “Số tiền có thể không quá lớn với người khác, nhưng với sinh viên như em, đó là tiền chi tiêu cả tháng”, Thương than thở.

Nga bị tạm giữ

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Lệ Thanh phụ bán bánh mì đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê) cũng bị Nga lừa 200.000 đồng. Nga đến chỗ chị Thanh, nói bị rơi 200.000 đồng mua sữa cho con. Đồng cảm giữa phụ nữ, chị Thanh đồng ý cho Nga mượn. Trước khi đi, Nga còn đặt 5 ổ bánh mì, hứa quay lại lấy và trả tiền, khiến chị Thanh ôm số bánh chờ qua trưa dưới nắng. “200.000 đồng trong mùa dịch này là số tiền em làm cả 2 ngày trời dưới cái nắng 40 độ C”, chị Thanh ấm ức.

Liên tiếp nhiều vụ lừa nhắm vào người nghèo khó, đang vất vả mưu sinh khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, kêu gọi nhau chia sẻ lên nhiều diễn đàn, fanpage nhờ truy tìm “nữ quái Attila” này. Kết quả xác định được BS xe 43T2-3816 đang ở trọ tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Công Trứ, Q.Sơn Trà nên tố giác đến cơ quan chức năng.

Bảo vệ người yếu thế

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, cho hay đây là thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tâm lý bị hại thường ngại báo công an do giá trị nhỏ, nhưng trong bối cảnh Covid-19, người buôn bán thức ăn đường phố vốn gặp nhiều khó khăn, nên lãnh đạo công an quận chỉ đạo truy xét, xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi người yếu thế. Ngày 31.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự Đặng Thị Kim Nga (29 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) để mở rộng điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nga khai đã lừa nhiều tiệm đồ ăn , nhưng chỉ nhớ 4 vụ gần đây. Trong đó có vụ lừa một tiệm trái cây chợ Hòa An (Q.Cẩm Lệ) được 100.000 đồng và 2 kg trà Atiso, vụ lừa mua bánh cốm ở 75 Vũ Tông Phan (Q.Sơn Trà) ngày 6.7 và vụ lừa mua bánh canh sáng 27.7 tại quán 862 Ngô Quyền (Q.Sơn Trà). Tại quán bánh canh, Nga mua 5 tô nhưng nói quên mang tiền, đồng thời mượn chủ quán Lê Văn Giàu (65 tuổi) 100.000 đồng để mua bánh bèo gần đó và một đi không trở lại...

Do nghi phạm chỉ tạm nhớ 4 vụ gần nhất trong khi theo cơ quan Công an Q.Thanh Khê, đơn vị đang tiếp tục làm rõ hơn 20 vụ lừa đảo của Nga nên đề nghị các bị hại của Đặng Thị Kim Nga liên hệ điều tra viên Lê Tấn Vĩ (điện thoại 0899222243) để được hỗ trợ.