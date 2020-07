Covid-19 khiến bao phận đời khốn đốn trụ lại Sài Gòn: Nhịn ăn vì giảm lương, ít việc

TP.HCM có chi phí đắt đỏ Numbeo, cơ sở dữ liệu toàn cầu báo cáo về giá tiêu dùng, tỷ lệ tội phạm, chất lượng chăm sóc sức khỏe ... vừa công bố số liệu giữa năm 2020. Số liệu cho thấy chi phí sinh hoạt của Việt Nam ngày càng tăng, TP.HCM là thành phố đắt đỏ nhất cả nước. Việt Nam đang giữ vị trí thứ 90/135 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt giữa năm 2020 của Numbeo. So với cùng kỳ năm ngoái (2019) Việt Nam đứng thứ 95/136 quốc gia và vùng lãnh thổ, như vậy thứ hạng của Việt Nam đã tăng 5 bậc sau một năm. TP.HCM có chỉ số sinh hoạt là 39,16. Theo đó, TP.HCM có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước với chi phí hàng tháng cho gia đình bốn người là trên 38 triệu đồng, chi phí hàng tháng của một người ở mức khoảng gần 11 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt ở TP.HCM thấp hơn 60,84% so với New York và giá thuê nhà trung bình tại TP.HCM thấp hơn 81,75% so với New York. So với các một số thành phố khác ở Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM có mức chi phí sinh hoạt cao hơn.