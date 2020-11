CSGT TP.HCM tiếp tục dừng xe kiểm tra giấy tờ mà không cần phát hiện lỗi

Phòng PC08 dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cuối năm tăng cao... Vì vậy, các đơn vị CSGT trực thuộc Phòng và công an quận, huyện tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; xe máy trên các tuyến trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính phối hợp các lực lượng Cảnh sát cơ động (PK02E), Công an phường, xã, tổ công tác 363 tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và xe máy. Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực hiện theo nội dung Kế hoạch này được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện tham gia giao thông mà không cần có lỗi ban đầu.

Trong đợt tổng kiểm soát, CSGT được dừng xe kiểm tra giấy tờ mà không cần phát hiện lỗi ban đầu Ảnh: Vũ Phượng

Sau khi dừng phương tiện, kiểm soát 4 loại giấy tờ theo quy định của Luật giao thông đường bộ gồm: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Khi kiểm soát giấy tờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSGT kịp thời phát hiện và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung các hành vi vi phạm như:

- Đối với xe ô tô vận tải hành khách: CSGT xử lý các lỗi dừng, đỗ sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; quá tốc độ quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định...

- Đối với xe máy: các lỗi lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư; điều khiển xe thành đoàn; xe không gắn biển số, xe mù, xe mờ; thay đổi nhãn hiệu, màu sơn, khung máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe... và các hành vi vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đồng thời, các tổ CSGT kết hợp triển khai các tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn (theo kinh nghiệm quốc tế) và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.