Hàng ngàn người đi sai luật bị CSGT TP.HCM 'phạt nguội' qua camera đường phố

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2020, PC08 đã phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị trong việc chia sẻ dữ liệu hình ảnh thông qua hệ thống camera quan sát tại một số tuyến đường. Từ đó lập biên bản " phạt nguội " hàng ngàn trường hợp vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, đó là các tuyến đường: Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ (Q.1, Q.Bình Thạnh), Đinh Tiên Hoàng, Trường Sơn.

Trong tháng 9.2020, PC08 tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị trong việc trao đổi dữ liệu hình ảnh về hệ thống kiểm tra tốc độ ở những tuyến đường như trong Hầm sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Cát Lái, Quốc lộ 1 (hướng từ Sóng Thần về An Sương và hướng từ An Lạc về An Sương); Xa Lộ Hà Nội (hướng từ Suối Tiên về thành phố); Nguyễn Văn Linh (hướng từ Bình Chánh về Q.7); Quốc lộ 22 (hướng Củ Chi về thành phố).