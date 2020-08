Nữ CSGT TP.HCM sẽ tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến đường kiểu mẫu

Từ 17.8 đến 30.8.2020, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo đến vòng xoay Quách Thị Trang). Điểm đáng chú ý trên tuyến đường này là lần đầu tiên có sự tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của nữ CSGT

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng PC08, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là lần đầu tiên nữ CSGT TP.HCM tham gia công tác xử phạt trên đường Ảnh: Vũ Phượng

Theo PC08, mục tiêu được đặt ra trên tuyến đường kiểu mẫu này là kéo giảm 10% số vụ tai nạn giao thông so với liền kề, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến; ý thức của người tham gia giao thông trên tuyến thể hiện sự văn minh, chấp hành pháp luật giao thông. Trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị được đảm bảo, tổ chức giao thông thuận tiện, phù hợp; không xảy ra tình trạng lấn chiếm, lưu thông được đảm bảo an toàn thông suốt không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để chạy xe gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, các hành vi vi phạm được phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Hình ảnh nữ CSGT xinh đẹp sẽ tham gia tuần tra xử lý vi phạm trên đường Ảnh: Vũ Phượng

CSGT trên tuyến đường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình nghiệp vụ công tác và quy tắc ứng xử của công an nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luôn xử lý vượt chỉ tiêu công tác do đơn vị phân bổ cho từng đồng chí, tập trung các chuyên đề do đơn vị đăng ký, tập trung các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông…

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08, cho biết, trên tuyến đường dài khoảng 2,2km này sẽ có 3 chốt kiểu mẫu gồm: Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu và Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học. Thời gian thực hiện: sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ.