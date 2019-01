Cụ bà đập xe Mercedes đậu trước nhà: ‘Tôi biết, tôi sai lắm rồi!’

Hôm qua, mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ lớn tuổi dùng kính đập liên tục vào xe ô tô làm kính trước và đèn xe bể nát, hư hỏng. Theo đoạn clip, cụ bà này giải thích là do tài xế đậu trước cửa nhà bà đã nhiều lần, lại còn có lời thách thức nên bà mới tức giận mà đập xe.

VIDEO: Cụ bà dùng búa đập xe đậu trước nhà Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người không đồng ý với hành động nóng nảy của bà cụ nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự thông cảm với bà cụ vì không kìm chế được sự tức giận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào trưa 15.1, tại đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

‘Tôi biết tôi sai’

Sáng 17,1, trao đổi với Thanh Niên, cụ bà trong đoạn clip nói trên liên tục nhận mình sai và rất hối hận vì giây phút nóng nảy.

Cụ bà cho hay, việc ô tô đậu trước cửa nhà bà, chắn ngang lối ra vào đã diễn ra suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, trưa 15.1, do nắng chiếu vào kính xe rồi phản chiếu thẳng vào bàn thờ tổ tiên nên bà ra nói tài xế chạy xe đi chỗ khác.

Sau khi nói nhẹ không được, lời qua tiếng lại rồi tài xế có lời thách thức nên bà đã lấy búa đập liên tiếp lên chiếc xe Mercedes.

Sau khi nói nhẹ không được, lời qua tiếng lại rồi tài xế có lời thách thức nên bà đã lấy búa đập liên tiếp lên chiếc xe Mercedes.

“Chiếc búa ấy là của người ta cho tôi mượn đập thuốc nam để ngậm trị đờm, lúc đó không hiểu sao tôi lại tức giận như vậy nên mới lấy chiếc búa ra đập. Tôi biết tôi sai lắm rồi…”, cụ bà cho hay.

Theo lời bà cụ, ngày trước bà làm giáo viên, được nhà nước cấp cho căn nhà trên đường Lý Văn Phức. Sau khi nghỉ hưu, bà làm tổ trưởng tổ dân phố và chỉ mới nghỉ gần đây vì lý do sức khỏe.

Lúc công an đến mời bà lên phường làm việc, bà đã khóc rất nhiều vì không biết tại sao mình lại nóng nảy như vậy. Công an cho bà và chủ xe tự thương lượng với nhau trước, không được thì công an mới giải quyết.

Ảnh cắt từ clip Cụ bà nhận ra mình sai và xin lỗi chủ xe "Tôi đã xin lỗi chủ xe và cậu ấy đồng ý để bảo hiểm chi trả. Cậu ấy cũng nói tôi đừng nóng nảy như vậy nữa. Tôi mừng lắm, ai già rồi lại đi gây chuyện với mấy đứa nhỏ đáng tuổi con mình như tôi đâu. Tôi biết tôi sai lắm rồi. Cảm ơn trời phật phù hộ mới không sao chứ nếu chủ xe bắt đền tôi không biết lấy tiền đâu ra mà đền", bà chia sẻ.

Được quyền đậu xe trước nhà dân

Lãnh đạo một đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trên tuyến đường có biển cho phép đậu xe thì người điều khiển phương tiện được quyền đậu xe dưới lòng đường.

“Nếu có chắn ngang trước cửa nhà người dân thì có thể tự thương lượng, nhưng có biển cho phép đậu thì được đậu, không sao hết. Người dân không có quyền sở hữu vỉa hè nên không có quyền cấm xe đậu. Còn việc kinh doanh buôn bán thường diễn ra trên vỉa hè nên không ảnh hưởng”, vị CSGT cho hay.