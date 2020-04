Cư dân mạng chung tay tìm 100.000 chữ A giúp đỡ trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng kêu gọi người dùng mạng xã hội Facebook đăng bài viết kèm hashtag bắt đầu bằng 3 chữ A như hướng dẫn để nhà tài trợ tặng 200 triệu đồng tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh có con tự kỷ.

Theo cập nhật mới nhất từ Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam , đến chiều 13.4 đã thu thập được 87 ngàn chữ A và tổ chức mong muốn thu thập đủ 100 ngàn chữ A vào ngày 15.4. Việc chung tay này dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 4 .2020.

Đại diện Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam cho biết, chương trình được phát động từ ngày 10.3. Cụ thể, người dùng Facebook cần đăng những tấm hình đẹp, lạc quan (ưu tiên hoạt động thể thao ), gắn 3 hashtag bắt đầu bằng chữ A là #autism, #awareness, #a365. Mỗi lần đăng như vậy được tính 3 chữ A. Mỗi người có thể đăng nhiều lần, và đủ 100 nghìn chữ A nhà tài trợ sẽ tặng 200 triệu tổ chức các khoá tập huấn cho phụ huynh có con tự kỷ.

Nói về ý nghĩa 3 chữ A, đại diện tổ chức này cho biết, Autism: chứng tự kỷ chưa thể chữa khỏi nhưng có thể can thiệp tiến bộ; Awareness: nhận thức là điều quan trọng, phát hiện sớm và can thiệp đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời người tự kỷ. A365: đây là chương trình hướng dẫn cha mẹ hoàn toàn miễn phí trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ tại nhà và tại cộng đồng.

Đây là chương trình được tài trợ bởi một tổ chức của Canada thông qua A365. Thông qua chương trình 100 nghìn chữ A, tổ chức này muốn cộng đồng biết đến chứng tự kỷ và hệ thống hỗ trợ A365 nhiều hơn, để mang lại nhiều cơ hội phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em tự kỷ ở Việt Nam.

Cũng theo Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, tổ chức này đã tài trợ cho mạng lưới đi tập huấn cho phụ huynh và giáo viên tại 15 tỉnh thành trên cả nước.