Cư dân mạng quan tâm: Cảnh báo du khách không nên cho khỉ ăn

Thậm chí, nhiều con khi thấy xe du khách đến còn ào tới giành thức ăn, và có lúc “nổi điên” cào cấu cả du khách. Trước nay việc cho khỉ ăn của nhiều người đã tạo thành thói quen không tốt khiến đàn khỉ sẽ trông chờ vào đồ ăn này, do vậy cư dân mạng khuyên nhau nên bỏ đi thói quen xấu này để không ảnh hưởng đến đàn khỉ tại đây.

Truy tìm siêu xe bất chấp biển cấm đi vào phố cổ

Công an TP.Hội An đang trích xuất camera các khu vực công cộng để truy tìm chiếc ô tô mang BS 51H-330.01 và một số xe mô tô phân khối lớn chạy vào đường cấm ở phố cổ Hội An vào sáng 30.11. Người dân Hội An và du khách bày tỏ bất bình với nhóm người đi trên chiếc siêu xe này khi ngang nhiên đi vào phố cổ dù tại các tuyến đường đều có biển cấm.

Lên Facebook rủ nhau đi tạt sơn nhà con nợ