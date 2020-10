Lên Facebook thuê người tạt sơn vào nhà dân ở TP.HCM nhằm ‘khủng bố’ con nợ

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 ( TP.HCM ) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản". Các bị can gồm: Trần Hoàng Quân (30 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp); Vũ Thị Minh Nguyệt (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) ; Nguyễn Quang Khương (33 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.11). Riêng đối với Khương, ngoài hành vi thuê Quân, Nguyệt tạt sơn, công an còn đang điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Thuê người tạt sơn thông qua mạng xã hội

Theo hồ sơ công an, trước đó, tháng 6.2020, Nguyễn Quang Khương cho anh Dư Văn Nghệ (29 tuổi, quê Gia Lai) vay 150 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng. Quá trình viết giấy nợ diễn ra tại nhà 466 Hai Bà Trưng (P.Tân Định, Q.1), Nghệ nói với Khương đây chính là nhà mình (thực chất là nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn, bạn Nghệ - PV).

Quân, Nguyệt dùng sơn tạt vào nhà dân, mỗi người nhận 350.000 đồng tiền công Công an Q.1 cung cấp

Sau đó, Nghệ không trả nợ đúng hạn, nên Khương nảy sinh ý định tạt sơn vào nhà số 466 Hai Bà Trưng nhằm đe dọa, buộc Nghệ trả nợ. Khương lên mạng xã hội Facebook, tham gia nhóm “Nợ xấu SG” với tên tài khoản “Uyên Nguyen” và thuê Trần Hoàng Quân (thành viên trong nhóm “Nợ xấu SG”) thực hiện tạt sơn. Giá thuê cho lần tạt sơn là 700.000 đồng.

Để tạo lòng tin, Khương hẹn gặp Quân để đưa trước 300.000 đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi “phi vụ” tạt sơn thực hiện thành công. Sau đó, Quân rủ Vũ Thị Minh Nguyệt, thành viên trong nhóm “Nợ xấu SG” với tên tài khoản “Tỷ Tỷ” cùng thực hiện. Quân, Nguyệt thống nhất tiền công sẽ chia đều cho cả hai (mỗi người 350.000 đồng).

Nguyễn Quang Khương (33 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Q.11) tại trụ sở công an Công an Q.1 cung cấp

Trao đổi với PV Thanh Niên, mộ cán bộ điều tra thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an Q.1 cho biết, nhóm “Nợ xấu SG” tập hợp nhiều người “hành nghề” tạt chất bẩn, khóa cửa ngoài… Riêng Quân, Nguyệt đã thực hiện nhiều phi vụ tạt sơn khủng bố con nợ , khóa trái cửa ngoài. Giá mỗi lần tạt sơn là 700.000 đồng, khóa cửa giá 600.000 đồng. “Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, vì Quân, Nguyệt đã thực hiện nhiều vụ tương tự thông qua nhóm "Nợ xấu SG" trên Facebook", cán bộ này nói.

Những "phi vụ" tạt sơn lúc rạng sáng

Rạng sáng 8.10, Quân lái xe máy BS 61H1 – 523.06 chở Nguyệt đến địa chỉ 466 Hai Bà Trưng để tạt sơn. Đến nơi, Nguyệt ném 2 chai nhựa đựng sơn màu đỏ vào nhà. Xong xuôi, Nguyệt dùng điện thoại ghi hình lại, để Quân báo kết quả cho Khương biết, nhằm lấy nốt số tiền công còn lại (400.000 đồng).

Trần Hoàng Quân (30 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) tại trụ sở công an Công an Q.1 cung cấp

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Quốc Tuấn (50 tuổi, ngụ địa chỉ 466 Hai Bà Trưng) lên trụ sở Công an P.Tân Định trình báo sự việc. Công an P.Tân Định sau đó lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Q.1 điều tra theo thẩm quyền.

Làm việc với công an, ông Tuấn cho biết, Dư Văn Nghệ và ông chỉ là bạn bè. Trước đó, Nghệ có đến nhà 466 Hai Bà Trưng chơi và tá túc lại vài hôm. Ông không ngờ Nghệ nói đây là nhà Nghệ, để tạo lòng tin với người cho vay tiền. Hiện ông Tuấn không liên lạc được với Dư Văn Nghệ.

Vũ Thị Minh Nguyệt (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tại trụ sở công an Công an Q.1 cung cấp

Trong lúc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1 trực tiếp điều tra vụ việc, ngày 14.10, Khương tiếp tục thuê Quân tạt sơn lần 2 vào nhà 466 Hai Bà Trưng. Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng 15.10, Quân chở Nguyệt đến địa chỉ trên để tiếp tục tạt sơn. Tiền công cho “phi vụ” này cũng là 700.000 đồng.

Xác minh BS xe đối tượng sử dụng đi gây án, Công an Q.1 xác định chủ phương tiện là anh H.V.M (32 tuổi, quê Bình Dương). Làm việc với cơ quan công an, anh M. nói anh cho Trần Hoàng Quân mượn xe máy sử dụng. Công an nhanh chóng đưa Quân, Nguyệt về trụ sở đấu tranh làm rõ, cả 2 thừa nhận hành vi vi phạm. Từ lời khai của Quân, Nguyệt, Khương cũng sa lưới ngay sau đó.