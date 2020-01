Khởi tố, bắt tạm giam nhóm cho vay nặng lãi tạt sơn 'khủng bố' con nợ

Ngoài ra, Công an quận Ninh Kiều cũng khởi tố, bắt tạm giam Đàm Văn Hải (27 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc ; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội đánh bạc.

Ngày 23.1, Công an quận Ninh Kiều cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Nam Anh (tên gọi khác là Dũng, 25 tuổi), Bùi Văn Điệp (22 tuổi, cùng ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Bùi Văn Điệp tại cơ quan công an

Khoảng 7 giờ 50 ngày 5.1, anh D.N.Q. (nhân viên công ty) đến làm việc thì phát hiện cửa chính và bảng hiệu bị công ty bị dính nhiều chất bẩn màu đỏ nên đến Công an phường Xuân Khánh trình báo. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ninh Kiều đến hiện trường để xác minh làm rõ.

ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Đàm Văn Hải tại cơ quan công an

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy lúc 11 giờ 50 ngày 4.1, có 2 nam thanh niên điều khiển xe SH màu trắng đến đậu trước cửa công ty trên, sau đó một người xuống xe đi vào bên trong và tạt sơn đỏ

Sau khi rà soát, khoanh vùng các nghi can, công an xác định một trong hai nam thanh niên xuất hiện trong đoạn camera trên là Đặng Nam Anh (Dũng). Nam Anh hiện ở lô A chung cư 5 tầng thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng và có biểu hiện cho vay nặng lãi

Đồng thời qua nhận dạng, anh D. xác định Nam Anh là người đã cho anh vay tiền từ tháng 6 - 12.2019 với lãi suất 30 - 60%/tháng. Khi anh D. không còn khả năng chi trả, nhóm Nam Anh nhiều lần nhắn tin hăm doạ tạt nước sơn để tạo áp lực, buộc anh D. trả nợ.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, các nghi phạm còn khai nhận tổ chức cho vay từ tháng 7.2019 đến đầu tháng 1.2020 trên địa bàn các quận, huyện Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thuỷ, Ô Môn, Phong Điền (Cần Thơ) và Hậu Giang với lãi suất từ 30 - 150%/tháng, số tiền cho vay từ 5 - 200 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã rà soát những người vay tiền của các nghi can, qua đó xác định các nghi can đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.