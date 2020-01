Phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng ngàn tỉ đồng

Hôm qua (14.1), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn , thông qua trang web Kxxx.com với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng do Phạm Văn Bình (34 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu.

Thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet , rạng sáng 8.1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, 17 tổ công tác gồm A05, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập nhiều nghi phạm tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt, giữ 10 nghi can, trong đó: 5 nghi can có vai trò tổ chức đánh bạc, 5 nghi can có vai trò đánh bạc. Kết quả khám xét đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 ĐTDĐ, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều giấy CMND giả, ảnh cỡ 2x3 khác nhau để phục vụ việc làm giả CMND cùng nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cấu kết với tội phạm nước ngoài tổ chức

Theo thông tin ban đầu, qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng Kxxx.com. Qua hồ sơ điều tra, nhà cái Kxxx.com là tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới , như Anh, Bỉ, Ireland, Mỹ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines... Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, gồm: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cơ quan Công an thu giữ hàng trăm thẻ ATM các ngân hàng được làm bằng CMND giả Ảnh: Đình Trường

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký thông tin cá nhân, lập tài khoản thành viên trên trang mạng Kxxx.com và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do trang Kxxx.com cung cấp. Để hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đường dây này có quy mô trên cả nước với hàng ngàn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh để thanh toán tiền cá cược

Theo cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Các nghi can có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm. Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các nghi can làm giả CMND hoặc sử dụng CMND của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam nhằm phục vụ cho mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài

Ngoài ra, nghi can cầm đầu đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam. Các nghi can đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.