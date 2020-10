Mua xe trộm cắp ở TP.HCM rồi tuồn qua Campuchia tiêu thụ: Công an triệt phá

Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ: Trần Văn Hồng (56 tuổi, ngụ Q.3); Đỗ Thanh Bình (65 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM); Nguyễn Hoài Tâm (43 tuổi); Nguyễn Minh Hòa (34 tuổi, là em rể Tâm, cùng ngụ H.Đức Hòa, Long An), để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản , tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đang mở rộng điều tra về đường dây "mua xe trộm cắp, tuồn bán qua Campuchia".

'Phê' ma túy trước khi đi 'săn mồi'

Sáng 29.9, Hồng, Bình đang ở tại nhà Bình (đường Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM ), thì Bình rủ Hồng đi trộm cắp tài sản. Cả hai thống nhất tài sản trộm được sẽ “cưa đôi”. Khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy (dạng heroin), Bình chạy xe máy gắn BS giả 59E1 - 147.72, chở Hồng đi “săn mồi”.

Số xe máy được Nguyễn Hoài Tâm mua từ các nghi phạm trộm cắp trên địa bàn TP.HCM Ảnh: Công an Q.3 cung cấp

Khoảng 13 giờ 47 cùng ngày, phát hiện xe máy BS 62M2 - 721x của anh M.T.K (20 tuổi, ngụ Q.3) đang dựng ở chân cầu thang khu tập thể 116 đường Trần Quốc Toản (P.7, Q.3), Hồng vào dùng đoản bẻ khóa xe rồi nhanh chân tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Bình gọi điện và hẹn gặp Hoài Tâm, một “đầu nậu” chuyên tiêu thụ xe trộm cắp đồng ý mua xe giá 3 triệu đồng.

Tiền bán xe, Bình, Hồng chia nhau tiêu xài và mua ma túy về sử dụng. Tâm mang xe về quê ở Long An tân trang, sửa chữa và bán cho Nguyễn Minh Hòa (34 tuổi, là em rể của Tâm) giá 8 triệu đồng. Khi mua xe, Hòa đã biết đó là xe do người khác phạm tội mà có (do xe không có đăng ký, không có biển số xe và… ổ khóa bị hư).

Bên trong lò “mổ bụng” xe máy của Nguyễn Hoài Tâm Ảnh: Công an Q.3 cung cấp

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 vào cuộc điều tra . Ngày 1.10, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 đến hiện trường, tỏa ra các tuyến đường xung quanh đường Trần Quốc Toản trích xuất camera an ninh, nhận diện đối tượng. Rà soát địa bàn, đơn vị xác định Hồng, Bình là hai nghi phạm trộm xe máy. Ngày 2.10, hàng chục cán trinh sát được bố trí quanh nơi ở của Bình. Sau đó phát hiện Bình, Hồng đang di chuyển trên đường Hòa Hưng, tổ công tác đưa về trụ sở đấu tranh. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi trộm xe máy vào ngày 29.9. Bình khai vào ngày 1.10, Bình và Hồng tiếp tục trộm cắp 1 xe máy trên đường Trần Hưng Đạo (P.7, Q.5).

Nguyễn Hoài Tâm tại trụ sở Công an Q.3 Ảnh: Trác Rin

Từ lời khai của Bình, Hồng, Công an Q.3 mời Nguyễn Hoài Tâm, Nguyễn Minh Hòa đến trụ sở làm việc, cả hai thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh, Công an Q.3 nhận định Tâm chuyên mua xe của các nghi phạm trộm cắp ở TP.HCM. Rạng sáng 3.10, hàng chục trinh sát hình sự di chuyển về Long An, khám xét chỗ ở của Tâm, thu được 17 xe máy các loại, trong đó có xe máy mà Bình, Hồng trộm cắp tại đường Trần Hưng Đạo (Q.5) vào ngày 1.10.

Mua xe trộm cắp ở TP.HCM, mang qua Campuchia tiêu thụ

Làm việc với công an, Tâm khai nhận mình làm “nghề” mua bán xe của các đối tượng trộm cắp từ nhiều năm nay. Đường dây này chỉ chuyên mua bán xe số các loại (Wave, Dream...). Sau khi mua xe, Tâm mang về nhà ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An để cất giấu. Căn nhà này xung quanh bốn bề ruộng đồng, nên vừa là nơi cất giấu, Tâm “mổ bụng” những xe đã xuống cấp để bán cho các lò “độ” xe. Số xe còn sử dụng tốt, Tâm mang qua Campuchia tiêu thụ. Tâm từng bị Công an H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Minh Hòa cũng có 2 tiền án tiền sự về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Văn Hồng tại trụ sở Công an Q.3 Ảnh: Trác Rin

Riêng Trần Văn Hồng, Đỗ Thanh Bình đều có “bề dày thành tích” liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Hồng có đến 6 tiền án tiền sự; Bình cũng có 5 tiền án tiền sự về hành vi này. Đáng chú ý, lúc khám xét nhà Bình, công an thu giữ 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất bột nghi là ma túy (heroin); 1 chai tự chế dùng để hút ma túy… Cả 2 thừa nhận nghiện ma túy từ nhiều năm.

Đỗ Thanh Bình tại trụ sở Công an Q.3 Ảnh: Trác Rin

Hiện Công an Q.3 vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ về đường dây "mua xe trộm cắp ở TP.HCM, tuồn qua Campuchia tiêu thụ".