TP.HCM: Bắt nghi can ‘xúi’ trẻ trộm tài sản của người phụ nữ bán cà phê

Trước đó, ngày 28.9, bà T.T.T.M. (57 tuổi, ngụ Q.3) đến trụ sở Công an P.14 (Q.3) trình báo tối 23.9, khi bà M. đang bán cà phê cho khách tại hẻm 420 Lê Văn Sỹ thì vị khách này “xúi” một đứa trẻ vào lấy túi đựng tiền, kèm thẻ cào điện thoại của bà, sau đó lên xe chạy đi.

Bà M. cho biết trong túi có khoảng 700.000 đồng, thẻ cào điện thoại với nhiều mệnh giá khác nhau trị giá khoảng 1,6 triệu đồng.

Manh mối từ biển số xe

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an P.14 lập hồ sơ ban đầu, chuyển vụ trộm tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an Q.3 điều tra, làm rõ.

Chu Thúy An (42 tuổi) người "xúi" đứa trẻ trộm tài sản, bị công an bắt giữ Ảnh: Trác Rin

Xác minh biển số xe 59K2 - 106.27, Cơ quan công an xác định chủ xe là bà T.T.P.D., ngụ đường Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6). Tuy nhiên, bà D. đã bán lại xe máy này cho Đ.H.D. (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) với giá 6,5 triệu đồng, chưa sang tên đổi chủ.

Trang Thanh Liêm (45 tuổi) cùng vợ Chu Thúy An có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy Trác Rin

Qua công tác rà soát địa bàn, chiều 30.9, Công an Q.3 phát hiện D. đang điều khiển xe máy BS 59K2 - 106.27 trên đường Điện Biên Phủ. Đeo bám đến khu vực phường 1 (đường Điện Biên Phủ, Q.3), tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm áp sát D., sau đó đưa người và phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Thuê khách sạn để phê ma túy ‘đá’

Tại trụ sở công an, Đ.H.D. cho biết tối 23.9, D. đến khách sạn L. (đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) chơi với vợ chồng "anh bạn xã hội".

Sau đó, Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) mượn xe của D., chở theo một đứa trẻ khoảng 9 tuổi “đi công chuyện”. D. khai thêm D. ghé khách sạn L. để sử dụng ma túy “đá” cùng vợ chồng An.

Quán nước của bà T.T.T.M (58 tuổi) ở hẻm 420 Lê Văn Sỹ (P.14, Q.3, TP.HCM) Ảnh: Trần Tiến

Từ lời khai của D., ngay trong đêm 30.9, Công an Q.3 đến khách sạn L. (Q.Bình Tân) kiểm tra và phát hiện Chu Thúy An đang ở cùng đứa trẻ bị An “xúi” trộm tài sản của bà M.

Đáng chú ý, công an còn phát hiện một túi ni lông chứa ma túy “đá” . An thừa nhận số ma túy này được An cùng chồng tên Trang Thanh Liêm (45 tuổi) mua về sử dụng.

Qua kiểm tra nhanh, cả Chu Thúy An và Trang Thanh Liêm đều dương tính với chất ma túy. Bước đầu, An thừa nhận hành vi “xúi” cháu trai (con của em gái chồng) thực hiện hành vi trộm tài sản trên đường Lê Văn Sỹ vào tối 23.9.

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 đã bàn giao Chu Thúy An, Trang Thanh Liêm cho Công an Q.Bình Tân, để điều tra về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản.