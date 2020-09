Đà Lạt trích xuất camera an ninh để xử phạt trật tự đô thị, giao thông

Ngày 10.9, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa có văn bản giao Công an thành phố chỉ đạo công an các phường, xã chủ động phối hợp với UBND các địa phương tăng cường trích xuất hình ảnh, dữ liệu từ camera an ninh trên địa bàn để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và trật tự đô thị.