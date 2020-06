Công an TP.HCM kiểm tra công ty cho vay qua app với lãi suất ‘cắt cổ’

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 10 giờ 15 ngày 2.6, hàng chục cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1, Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1), kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon (số 17 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) - đây là công ty mà Báo Thanh Niên đã phản ánh tình trạng cho vay với lãi suất 'cắt cổ ', nhân viên có hành vi “khủng bố” tinh thần khách vay, cùng bạn bè, người thân của họ.