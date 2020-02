Cư dân mạng quan tâm: Diễn biến bất thường của dịch Covid-19 trên thế giới

Người dân quay clip nhóm người giật dây chuyền và lao vào đánh nạn nhân ở chùa Lầu (An Giang) đưa lên mạng khiến nhiều người bức xúc. Công an H.Tịnh Biên (An Giang) cho hay đang khẩn trương xác minh, truy tìm nhóm này.