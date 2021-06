Cư dân mạng quan tâm: Thanh niên gặp nạn được cứu khi tắm biển

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, một em nhỏ đang đứng cùng bà và 2 người lớn bên lề đường, khi người bà quay đi thì cháu bé bất ngờ chạy sang đường, đúng lúc một chiếc ô tô chạy tới khiến người xem thót tim. Rất may mắn là đã không xảy ra va chạm. Vụ việc đã thu hút rất nhiều bình luận và chia sẻ sau khi được đăng tải trên mạng xã hội , cùng lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải luôn để mắt trông chừng con trẻ.