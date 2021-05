Tắm biển đông người bất chấp quy định phòng dịch Covid-19

Tình trạng người dân đi tắm biển, tụ tập vui chơi đông người tại biển Thuận An bất chấp quy định phòng dịch Covid-19 diễn ra cao trào vào ngày 16.5 vừa qua.

Cụ thể, theo ghi nhận chiều 16.5 hàng trăm người dân đã đến khu vực biển này tắm biển, vui chơi. Trên đoạn bãi biển dài gần cả 1km người dân không còn đảm bảo giữ khoảng cách, giãn cách an toàn 2m do lượng người khá đông. Riêng quy định mọi người phải mang khẩu trang khi ra đường và nơi công cộng cũng không thể đảm bảo khi người dân xuống biển tắm.

Biển Thuận An đông người bất chấp quy định phòng dịch Covid-19

Không chỉ đông đúc, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch mà rất nhiều người không mang khẩu trang nơi công cộng ẢNH: G.T

Điều đáng nói là cùng với các quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có thông báo ngày 11.5.2021, trong đó quy định rõ việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; tạm dừng các hoạt động ở các điểm di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ; thể dục, thể thao ngoài trời; công viên công cộng.

Riêng nơi công cộng, tỉnh yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người… Các quy định này đều áp dụng từ 0 giờ ngày 12.5.2021 cho đến khi có thông báo mới

Tuy nhiên, ngoại trừ một số ít người đưa con trẻ đến bãi biển Thuận An để thả diều, giữ khoảng cách an toàn trong phòng dịch, thì trong chiều 16.5, tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách an toàn; nhiều người không đảm bảo việc đeo khẩu trang nơi công cộng… đều bị thả nổi tại khu vực biển Thuận An mà không có sự hướng dẫn, điều hành nào từ lực lượng chức trách địa phương.

Người đông đúc ở đoạn bờ biển dài cả 1km ẢNH: G.T

Liên quan đến thực trạng nói trên, ngày 18.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thanh Long, Chủ tịch UBND H.Phú Vang, cảm ơn thông tin mà phóng viên cung cấp và nhấn mạnh rằng các địa phương trên địa bàn huyện đã và đang quán triệt những quy định phòng chống dịch Covid-19 mà trung ương và tỉnh chỉ đạo. Nếu có việc mọi người đến vui chơi, tập trung quá 10 người ở biển Thuận An là vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, do vậy lãnh đạo huyện Phú Vang sẽ chỉ đạo chấn chỉnh ngay lập tức.

Hiện nay Thừa Thiên – Huế đang bước vào những ngày nắng nóng, cùng với đó học sinh trên toàn tỉnh đang được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên các khu du lịch biển, suối, khe, điểm du lịch sinh thái đều có thể là những địa thu hút người dân đến nghỉ ngơi, thư giãn vào ngày cuối tuần.

Không chỉ thế, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đang có những kết quả khả quan, nhất là công tác khoanh vùng dập dịch. Tính đến 18.5, tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 mới nào, trừ 5 ca nhiễm đã công bố. Nếu công tác phòng dịch bị buông lỏng, vi phạm các quy định về phòng dịch Covid-19 sẽ tạo những mối nguy cơ về lây nhiễm Covid-19.