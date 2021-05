Xâm nhập vùng phong tỏa Covid-19 để đánh ghen

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, rạng sáng 13.5, anh N.A (37 tuổi, trú thôn Thượng An, xã Phong An, H.Phong Điền) mang cho chị T.S (29 tuổi, trú thôn An Lỗ) “thuốc hạ sốt” , sau đó ở lại mà không về nhà. Chị T.L (33 tuổi, vợ anh A.) cùng 4 người thân đã tìm đến chốt kiểm soát dịch bệnh đường vào xã Phong Hiền để xin vào bên trong “tìm người”, nhưng bị từ chối do nơi đây đang bị phong tỏa vì có bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nhóm này sau đó tìm cách đi bằng đường ruộng, xâm nhập trái phép vào vùng phong tỏa để vào nhà chị S.