Đà Nẵng nỗ lực chi hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trước lễ 30.4

Với việc hoàn chỉnh danh sách các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng trước đó, Sở LĐ-TB-XH cho biết, trong ngày 28.4 các quận, huyện sẽ được Sở Tài chính chuyển tiền kịp thời và phát cho người dân trước lễ 30.4 và 1.5 (cụ thể ngày 29.4 sẽ nhận được hỗ trợ).

Ông An cho biết, đối với các nhóm đối tượng còn lại, là người lao động mất việc (lao động tự do), lao động không có giao kết hợp đồng..., thì do các quy trình rà soát để không trùng, niêm yết công khai nên dự kiến trong vòng 7-10 ngày sẽ nhận được trợ cấp.

Cụ thể, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đã giao cho các xã, phường triển khai trong vòng 5 ngày, phải hoàn thành quy trình về việc hướng dẫn người dân làm đơn theo mẫu, tiếp nhận và lập danh sách, niêm yết công khai, lên danh sách trình UBND cấp quận, huyện, cấp thành phố để tổng hợp và ký phê duyệt để người dân nhận sớm nhất có thể.

Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng thông tin, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, các đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục kể từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020; hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15.1.2020; tạm ngừng kinh doanh từ 1.4.2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định cũng hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.