Đã nhận trợ cấp, đăng Facebook 'tiền hỗ trợ có đòi được không' bị xử phạt 7,5 triệu

Ngày 10.8, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết vừa xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phòng chống dịch Covid-19 , Công an H.Bình Chánh phát hiện trên trang fanpage "Tôi là dân Vĩnh Lộc" có đăng bài viết kèm nội dung: "Tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng bà con mình lãnh xong hết chưa?" và trên nhóm "Tôi là dân Vĩnh Lộc (cùng tên nhưng khác quản trị viên), tài khoản Facebook "Ly Minh V" đăng tải bức ảnh có nội dung: "Bắc thang lên hỏi ông trời, chứ tiền hỗ trợ có đòi được không?".

Các bài viết đăng tải đã thu hút rất nhiều người dùng Facebook tham gia bình luận, chia sẻ, tạo dư luận không tốt liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn H.Bình Chánh và TP.HCM.

Hiện chủ tài khoản đã xóa bài đăng này và đăng bài đính chính Ảnh chụp màn hình

Công an H.Bình Chánh đã xác minh và mời 2 người liên quan đến trụ sở làm việc là Lê Phú V. (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lý Minh V. (39 tuổi, quê Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, Lê Phú V. khai nhận đang sử dụng nickname: Lê Phú V. và quản lý 9 fanpage khác nhau, trong đó có fanpage "Tôi là dân Vĩnh Lộc", được mẹ và vợ hỗ trợ quản lý. Trên fanpage này, Lê Phú V. thừa nhận đã đăng nội dung: "Tiền trợ cấp 1,5 triệu bà con mình lãnh xong hết chưa?" nhằm mục đích tăng like và tăng lượt chia sẻ.

Sau khi được cán bộ làm việc giải thích, đương sự đã hiểu rõ hành vi đăng tải nội dung chưa đầy đủ thông tin lên trang mạng xã hội gây sự nhầm lẫn và bình luận chưa phù hợp của người xem. Người này cam kết xóa bỏ bài viết, không tái phạm và đăng bài viết đính chính.

Anh Lý Minh V. cũng thừa nhận đã dùng tài khoản tên "Ly Minh V." của mình đăng tải dòng trạng thái được lồng ghép trên hình ảnh một người đang leo cầu thang hướng lên trời kèm theo nội dung: "Bắc thang lên hỏi ông trời chứ tiền hỗ trợ có đòi được không?" trên nhóm Facebook "Tôi là dân Vĩnh Lộc" (có cùng tên gọi, nhưng không phải trang do Lê Phú V. làm quản trị) với mục đích đăng cho vui, do thời gian giãn cách xã hội ở nhà rảnh rỗi.

Công an H.Bình Chánh làm việc với người quản lý fanpage "Tôi là dân Vĩnh Lộc" Công an H.Bình Chánh cung cấp

Người này thừa nhận đã nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ (đợt 1) từ UBND xã Vĩnh Lộc A. Sau khi làm việc, Lý Minh V. thừa nhận hành vi của mình là sai, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch của địa phương và cam kết không tái phạm. Hiện Lý Minh V. đã xóa bài viết và đăng bài đính chính.

Qua kết quả làm việc, Công an huyện Bình Chánh nhận thấy Lê Phú V. do mong muốn được tăng lượt like, theo dõi nên đăng cho người xem bình luận tự do và chưa có sự can thiệt, chấn chỉnh kịp thời với những bình luận tiêu cực.

Bài đăng của fanpage "Tôi là dân Vĩnh Lộc" hiện đã bị gỡ bỏ Ảnh chụp màn hình

Quá trình làm việc, Lê Phú V. có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo,... Hành vi của Lê Phú V. chưa đủ cơ sở để xử lý vi phạm hành chính. Công an huyện đã cảnh cáo và cho Lê Phú V. viết cam kết không tái phạm, tự viết nội dung đính chính trên fanpage "Tôi là dân Vĩnh Lộc".

Trường hợp Lý Minh V. mặc dù đã được nhận tiền hỗ trợ mà vẫn cố tình đăng dòng trạng thái gây hiểu lầm, phản ứng tiêu cực đối với người xem làm ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương. Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh Lý Minh V. theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, mức xử phạt tiền 7,5 triệu đồng.