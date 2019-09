Dải bê tông cấm rẽ 'đột ngột' xuất hiện, người dân gặp tai nạn vì thói quen

Giật mình vì trước giờ vẫn được rẽ

Ngày 19.9, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ thông tin vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần UBND Q.9, TP.HCM. Theo đó, một người đi xe máy lưu thông từ hướng ngã tư Bình Thái về ngã tư Thủ Đức đã đâm vào dải bê tông được lắp để chặn xe rẽ vào đường song hành và té ngã, bị thương.

Khoảng trống giữa dải cây xanh phân cách xa lộ Hà Nội - đường song hành ở vị trí này trước nay vẫn cho phép xe rẽ qua lại từ hướng ngã tư Bình Thái về ngã tư Thủ Đức HOÀI NHÂN Nay dải bê tông kiên cố đã được lắp đặt để chặn xe rẽ HOÀI NHÂN Thông tin đi kèm cho biết, khoảng trống giữa dải cây xanh phân cách hai con đường nhiều năm nay cho phép xe máy, ô tô… từ xa lộ Hà Nội rẽ vào đường song hành để vào UBND Q.9 và khu dân cư. Do vậy, người dân theo thói quen cứ rẽ xe tại vị trí này, đã đâm phải dải bê tông mới xuất hiện. Mặt khác, dải bê tông không được sơn phản quang nhận biết nên dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Hàng loạt bình luận của người dân địa phương và người đi đường thường xuyên lưu thông qua khu vực này cũng kể lại việc suýt gặp tai nạn với dải bê tông này. Tài khoản Ngô Quỳnh Như cho biết: “Bữa cũng mém luôn, hên chạy ban ngày với chạy chậm”.

Tài khoản Sói Ca góp ý kiến: “Bữa lái xe trời mưa định quẹo, nhìn kỹ thì thấy bị chắn giật cả mình . Dải bê tông thì đen thui, nhỏ xíu không để ý là tiêu. Mong cơ quan chức năng thay rào chắn khác nếu cấm quẹo”.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác đồng tình với việc cấm rẽ ở khoảng trống này, nhưng nên có biển báo rõ ràng. “Chỗ này cho rẽ, nhưng ai cũng chạy nhanh làm tai nạn xảy ra hoài. Nguy hiểm nên ngăn lại là đúng, nhưng cần có biển báo và vạch rõ ràng khi thay đổi hướng đi đột ngột”, tài khoản Thanh Le cho biết.

Đã lắp thêm 1 dải bê tông chặn xe

Sáng 20.9, khi PV Thanh Niên đến hiện trường tìm hiểu, thì thấy có đến 2 dải phân cách bằng bê tông được lắp tại vị trí này. Mỗi dải có chiều cao hơn bánh xe máy, nối dài 2 bên mép của dải cây xanh phân cách xa lộ Hà Nội - đường song hành.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã lắp thêm 1 dải bê tông nữa. Cả 2 được đặt nối dài mép của dải cây xanh (thay vì 1 dải nằm giữa như trước đó) HOÀI NHÂN Cũng hướng đi này, cách đó không xa, một khoảng trống khác vẫn cho phép xe rẽ bình thường HOÀI NHÂN Người dân địa phương tại đây xác nhận, có vụ tai nạn xe máy xảy ra vào sáng 19.9. “Một thanh niên chở đồ khá cồng kềnh, do theo thói quen đến đây thì rẽ vào đường song hành, mà không biết có dải bê tông. Cậu này văng từ phía làn đường xa lộ Hà Nội sang đến làn đường song hành bên này, bị thương ở chân. Chiếc xe máy thì cạ vào dải bê tông chắc chắn và vướng lại bên kia”, anh H.M. (ngụ Q.9), một người dân có mặt ở hiện trường cho biết.

Theo bà V.M.D. (54 tuổi, ngụ Q.9), một người bán nước tại vị trí này 4 năm nay, bà thường chứng kiến các vụ tai nạn xảy ra khi người đi đường rẽ ngang qua khoảng trống!

“Từ xa lộ Hà Nội rẽ sang đây, hay bên đường song hành rẽ sang kia, đều rất dễ bị tai nạn. Có thể do đường hai bên đều láng, to, khoảng trống cũng rộng rãi nên mọi người chạy rất nhanh. Thêm nữa, xe chạy trên đường song hành từ hướng ngã tư Thủ Đức về ngã tư Bình Thái thì có biển cấm rẽ phải tại khoảng trống này, nhưng nhiều người vẫn rẽ”, bà D. cho biết.

Vì vậy, bà cho rằng lắp dải phân cách chặn hẳn khoảng trống này là hợp lý. Tuy nhiên, do thói quen xưa nay nên mọi người sẽ bị giật mình khi đột ngột trông thấy, nhất là ban đêm.

“Sáng hôm qua thì tai nạn, chiều tôi về, đến sáng hôm nay tôi ra bán đã thấy có đến 2 dải bê tông. Ban đầu có 1 dải được đặt chính giữa dải cây xanh, giờ thì được dời sát ra bên ngoài và có thêm 1 dải ở bên còn lại. Mọi người ráng chạy cẩn thận, chứ tai nạn riết tôi ám ảnh luôn ấy! Không chặn cũng tai nạn, giờ chặn cũng tai nạn. Đứng bán mà cứ cầu đừng nghe tiếng động lớn”, bà D. chia sẻ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Điều hành dự án Xa lộ Hà Nội, thuộc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) cho biết, theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đơn vị đã lắp tạm dải bê tông để chặn xe rẽ vào đường song hành gần trụ sở UBND Q.9. Trong vòng 60 ngày kể từ khi lắp, Trung tâm quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ thuộc Sở sẽ theo dõi đánh giá hiệu quả rồi mới quyết định có duy trì dải bê tông này hay không.

Theo ông Nam, ngay khi nhận được phản ánh về việc có người bị té xe do va chạm vào dải bê tông, CII đã phối hợp với Trung tâm xóa mũi tên chỉ hướng mà trước công an sơ suất chưa xóa. Đồng thời, đơn vị lắp thành 2 dải bê tông thẳng bó vỉa xuyên suốt vạch an toàn và lắp thêm cảnh báo.

Chúng tôi đặt câu hỏi: “Vì sao ngay từ lúc lắp dải bê tông không xử lý các vấn đề kia luôn”, thì ông Nam giải thích: “Dải bê tông này mới lắp khoảng 1 tuần, trong thời tiết trời mưa nên anh em vội chưa kịp làm. Hiện nay, đã sửa từ 1 dải thành 2 dải dọc theo dải cây xanh để người dân dễ quan sát.