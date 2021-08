Đại lễ 'Vu Lan 3 miền 2021' được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Vu lan ở 3 điểm cầu: chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), chùa Thiên An (Bình Định) và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 (TP.HCM) vào lúc 20 giờ hôm nay, ngày 21.8 (tức ngày 14.7 âm lịch) được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên; các ứng dụng như: VTVcab, VNPT, Viettel, HTV, BTV, SCTV, FPT, AVG, VieOn; các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok của truyền hình An Viên.