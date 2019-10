Dân chung cư ở TP.HCM hoang mang vì nước có màu, gây ghẻ ngứa

Nhiều người viêm da, bị ghẻ

Phản ánh với Thanh Niên, anh N.T.T (ở block B) cho biết từ cuối tháng 8, thấy có người phản ánh chất lượng nước nên anh tìm cách kiểm tra. “Lấy bất kỳ vật gì như khẩu trang, khăn mặt để bịt vào vòi xả nước tầm 3 phút là thấy màu vàng khè ngay ! Nước có lúc trong, có lúc lại rất đục nhìn bằng mắt thường đã thấy. Nhà mình phải mua nước bình để nấu nướng, còn tắm giặt thì đành chịu! Sau một thời gian, mình bị viêm da và nổi mụn khắp cánh tay. Vợ mình thì bị ghẻ đầu và rụng tóc”, anh T. bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, anh T.L (sống ở chung cư hơn nửa năm nay) cho biết: “Mỗi lần tắm cho con phải xả ra 3 thau mới bớt vàng. Mình có con nhỏ, sau vài lần tắm thì người bé nổi mẩn. Thậm chí có lần mình húp nước đánh răng, nhả ra thấy nguyên con lăng quăng làm muốn ói ra luôn!”. Trong nhóm Facebook của cư dân, rất nhiều video, hình nước bẩn được đăng tải khiến nhiều người càng thêm lo lắng. Các video, hình ảnh này là kết quả của những cuộc... thực nghiệm tự cư dân làm thử, kết quả vẫn giống nhau: những miếng vải, bông gòn trắng chuyển vàng, ngả đen, đóng váng và có chất nhờn.

BQL chung cư tiến hành súc xả đường ống sớm hơn so với định kỳ Ảnh: BQL cung cấp Vài người ở thuê nhà tại đây chọn cách dọn đi. Anh Đ.T, một cư dân, cho biết: “Nhà mình ở Q.9, do vừa qua bà xã có bầu nên mới thuê chung cư gần chỗ làm cho tiện. Căn mình có ban công hướng ra một nhà máy dệt, bụi vải rất nhiều nên thường bị bệnh về hô hấp. Chuyển nhà cực lắm, nhưng giờ lại thêm vụ nước nữa, đành phải đi thôi. Cuối tháng này vợ chồng mình dọn”.

Thừa nhận “nước có vấn đề”

Cư dân Prosper Plaza đã nhiều lần kiến nghị lên ban quản lý (BQL) nhưng đến hiện tại, chất lượng nước vẫn chưa được khắc phục. Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Hùng Cường (Trưởng BQL chung cư Prosper Plaza) cho biết, trước nay BQL luôn thực hiện đúng quy trình cấp nước với hệ thống bể chứa và đường ống tiêu chuẩn. “Định kỳ thì cứ 6 tháng, hệ thống nước sẽ được súc xả một lần. Tháng 9 vừa qua, nhận được phản ánh của nhiều cư dân, chúng tôi xem xét thì thấy đúng là nước có màu bất thường, nên đã mang mẫu nước đi Viện Pasteur kiểm nghiệm và thông báo kết quả cho cư dân là nước vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Tuy nhiên để đảm bảo, chúng tôi vẫn cho súc xả toàn bộ hệ thống sớm hơn so với kế hoạch định kỳ”, ông Cường cho biết.

Thế nhưng sau đó, cư dân vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng nước bẩn. Vì thế, BQL chung cư đã mời Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM xuống, trước sự chứng kiến, giám sát của UBND phường và nhiều cư dân chung cư, thực hiện việc lấy mẫu để kiểm nghiệm tiêu chuẩn nước sạch một lần nữa. Đến nay chưa có kết quả.

“Nghi ngờ vấn đề nằm ở hệ thống của Công ty CP cấp nước Trung An, nên BQL chung cư đã gửi công văn yêu cầu kiểm tra. Mới đây, nhân viên nhà máy nước đã cùng BQL chung cư kiểm tra nước nguồn (nước từ hệ thống ống của Nhà máy Trung An, chưa đi vào bồn, bể chung cư). Kết quả khi bịt khăn vào đường ống 3 phút khăn đã ngả màu vàng. Biên bản buổi làm việc cũng ghi rõ, phía Trung An thừa nhận nước có vấn đề và sẽ khắc phục. Ngày 22.10, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cũng đã xuống chung cư tiếp tục lấy mẫu nước”, ông Cường thông tin.

Cũng theo ông Cường, “không loại trừ khả năng những người bán máy lọc nước nhận thấy thị phần lớn ở chung cư, nên tìm cách tác động vào cư dân để gây hoang mang. Nếu giả thiết này là đúng và có đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ xử lý ngay”.