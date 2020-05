Dân di dời để làm thủy điện, 8 năm chưa được bồi thường

1.362 hộ dân ở H.Quế Phong đã phải di dời đến 13 điểm tái định cư và di cư tự do từ năm 2012 để nhường đất cho thủy điện Hủa Na. Năm 2013, thủy điện có công suất 180 MW của Công ty CP thủy điện Hủa Na (gọi tắt là Công ty Hủa Na) chính thức phát điện.

Theo đó, UBND H.Quế Phong đã phê duyệt đất ở, đất vườn, ao của 807 hộ tái định cư tại 13 điểm và đã chi trả hơn 4,5 tỉ đồng cho 58 hộ có diện tích đất lúa thu hồi tại nơi đi lớn hơn diện tích giao nơi đến. Sau đó, UBND H.Quế Phong tiếp tục phê duyệt giá bồi thường đất sản xuất nông nghiệp của 261 hộ tại 5/13 điểm tái định cư, sau khi tính toán đối trừ giữa đất sản xuất nông nghiệp thu hồi tại nơi đi và đất giao tại nơi đến để chi trả tiền cho dân.

Tuy nhiên, ngày 29.5.2019, Công ty Hủa Na có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thay đổi phương án bồi thường theo cách đối trừ tổng giá trị các loại đất nơi đi và nơi đến (gộp đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp). Theo phương án này, tổng tiền bồi thường từ 57,7 tỉ đồng giảm xuống còn 44,6 tỉ đồng.

Do phương án đối trừ gộp các loại đất này gây thiệt cho người dân, có hộ thiệt trên 100 triệu đồng, nên người dân và UBND H.Quế Phong không đồng ý. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp cho ý kiến về cách tính đối trừ chênh lệch giá trị đất. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An không quyết định được mà phải đề nghị Sở TN-MT Nghệ An hỏi ý kiến Bộ TN-MT.